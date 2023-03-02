「香港理財月2023」教你善用數碼理財　財富升呢...

金融服務數碼化帶來唔少方便，但一個唔小心可能會墮入陷阱。根據本港執法部門數據，去年詐騙案件有近2.8萬宗，按年上升45.1%，當中超過七成涉及網上騙案。「投資騙案」及「電話騙案」涉資分別超過18億及10億港元。以為唔用就唔會中招？咁樣斬腳趾避沙蟲點得㗎！不如睇吓香港投資者及理財教育委員會今年理財月有咩「秘笈」，裝備好自己，善用數碼理財，Upgrade財富！

今年理財月以「數碼理財活學活用 人生英雄由你啟動」為主題，有一系列活動，包括網上講座、動畫短片、退休計劃等，仲有防騙遊戲、「退休計劃計算機」等資源配套，醒你十幾招，以助掌握數碼理財及投資市場嘅機遇同風險，全部免費。

投委會主席杜淦堃表示，金融服務持續數碼轉型，市民喺網上可接觸到各式各樣嘅理財同投資產品，期望藉「香港理財月2023」增加市民對數碼理財嘅認識，喺更輕鬆管理個人財務嘅同時，亦懂得分辨同防範當中可能涉及嘅風險。

無錯，防範風險喺理財上係不可缺少。萬一墮入騙案，啲錢被人呃哂，賺錢幾叻都無用。因應不同類型嘅金融騙局有上升趨勢，投委會備有一系列網上遊戲，例如網上角色扮演遊戲「錢宇宙傳說」，一邊打怪獸，一邊學防騙、投資風險，啱哂小朋友。至於「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」，模擬日常生活中遇上嘅金融騙局，唔少老友記都好鍾意㗎，學防騙嘅效果都好好添！

就連6月起推出嘅加密資產新規都有涉及，有財經事務及庫務局、證監會人員講下加密資產最新產品、監管發展等資訊。理財月活動內容豐富，絲絲都唔夠位寫，想知仲有咩內容，就記得留意投委會官方社交平台同網站。