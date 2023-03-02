恒地古洞北住宅項目將交城規會審議　主打一房戶

上述地盤佔地約56,512方呎，位置鄰近未來港鐵北環綫古洞站，申請將地積比率由6倍，放寬至6.5倍，同時增加建築物高限，以興建2幢33層高分層住宅，住宅樓面約310,816方呎，另設約56,512方呎商業面積，作零售及會所等用途。

據申請文件所提供的平面圖，項目1、2座每層合共設有33個單位，當中只有4伙屬開放式設計，面積約189至246方呎。項目將主打一房戶，每層合共提供18個該戶型單位，面積約268至286方呎，佔比例約54.5%。

相比去年撤回方案，當時兩幢住宅提供994個單位，而兩幢樓宇每層伙數合計36伙，佔多達14伙為開放式間隔，面積約201至217方呎。相比下最新方案減少70伙，開放式單位比例由約38.9%，縮減至約12.1%。

規劃署指出，上述地盤要求放寬發展密度，可增建66個單位，料多容納約185人，而古洞北新發展區是香港土地及房屋供應中長期重要來源，項目小幅放寬興建密度以提供額外單位，與政府增加住房供應的總體政策相符。