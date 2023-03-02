安聯貿易：中國重新開放速度快過預期　料今年可「保五」

中國經濟復甦勢頭良好，最近內地公布的採購經理指數(PMI)表現亦勝預期。安聯貿易亞太區高級經濟師黃黎洋表示，中國重新開放的速度確實快過預期，預測今年經濟增長幅度可達5%。

相對於目前市場普遍高於5%的中國經濟增長預測，安聯貿易的估算仍傾向保守審慎。黃黎洋表示，中國居民過剩儲蓄達3.4萬億美元人民幣，有望成為推動消費的動力，並指現時內地正處於報復式消費的階段，今年私人消費增長料達8%。然而，她估計今年的反勢頭彈似終不及2021年，原因是勞動力市場及房地產行業距離完全復甦尚有一段距離。

她表示，當前內地就業市場雖有所改善，但失業率仍未回到疫情前水平；房地產市場的情況也相近，縱然最壞時期已過，惟難以回復至以前的增速。

另外，中國經濟重啟亦將提振進口需求，但在外圍經濟不景下出口增長動力可能會減弱，此消彼長之下，淨出口今年亦將會是拖累經濟增速的因素之一。

至於地緣政治風險方面，她認為中國與美國完全脫鈎的風險不大，又指所謂的產業轉移現階段仍然是「講多過做」。她指出，美國有276種進口產品的關鍵供應商來自中國，歐洲亦有141種產品要依賴中國；相反中國對美國的依賴低得多，僅22種產品關鍵進口商來自美國。

在她看來，未來歐美不會完全放棄中國製造，但會可能尋求多一至兩個額外的供應地，即所謂的「中國+1」模式。