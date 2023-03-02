華為與新世界簽訂合作備忘　研AI雲端技術應用地產行業

根據備忘錄內容，華為將運用旗下的5G流動通訊技術、人工智能、雲端服務、虛擬實境(VR)等技術和基礎設施，探討如何應用於地產行業，為新世界打造覆蓋服務、管理及營運的一站式智慧平台；同時透過推動ICT(資訊及通訊科技)，在潔淨能源、低碳工地、節能建築等方面應用，推動地產行業的可持續發展。

華為香港企業業務部副部長鄧昭健表示，華為將透過是次合作，在新型基礎設施建設、人工智能及數碼平台、創新標準制定等層面深度合作，提升地產行業迎接ESG挑戰及機遇的信心。新世界發展科技及變革總監冼君行指出，今次與華為組成戰略合作夥伴，可結合雙方在行業的豐富資源及技術優勢，促進新一代ICT技術與地產行業深度融合，協助香港以至粵港澳大灣區建設智慧城市。