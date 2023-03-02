中國鐵塔：今年塔類業務收入料下降　資本開支320億人幣

他強調，公司在公正、公平、合法和合規的原則下簽訂協議，在原來協議內容的基礎下進行優化，內容的調整更能體現公司的產品和服務競爭力，有利公司乃至全國5G網絡構建長遠發展。

他預計，今年塔類業務收入按年將出現「小幅下降」，從事建築物室內網絡覆蓋的室分業務則相對保持較快增長，今年整體收入則保持增長態勢，淨利潤率按年保持穩定。

公司去年EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年下降約0.3%。他解釋，主因受專項整治維修費用增加，以及投入包括智聯業務及能源業務的「兩翼業務」支出增加。他指，「兩翼業務」正值發展初期，利潤率相對較低，料隨着該業務發展成熟，規模效應增強下，「兩翼業務」EBITDA率能提升，預計公司整體EBITDA率能逐步趨向穩定。

他又指，公司近幾年資本開支穩定在300億元人民幣(下同)，但隨着數碼化、室分業務和「兩翼業務」需求和發展上升，今年資本開支料在320億元。