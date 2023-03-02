道指期貨跌13點　離岸人幣見6.9174

2023年03月02日 16:15
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    美匯指數報104.72；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.9174；美元兌日圓報136.77；歐元處1.0638；英鎊報1.1978。金價報1,831.78美元。油價跌0.3%，布油報84.09美元，紐油處77.43美元。比特幣報23,383美元。道指期貨跌13點。
    焦點數據：
    17:00 意大利1月失業率
    18:00 歐元區2月消費物價指數
    18:00 歐元區1月失業率
    20:00 巴西第四季國內生產總值
    21:00 新加坡2月採購經理指數
    21:30 美國第四季非農業生產力
    21:30 美國首次申領失業救濟人數
    ●隔晚美股三大指數個別發展，納指下跌，港股低開，恒生指數全日收報20,429點，跌190點或0.92%。https://bit.ly/3kxdgja
    -滙豐小股東提案促分拆亞洲業務，冀回復每年派息51美仙。
    -萬科企業折讓6%配股籌39億元，股價挫半成。
    -華興資本包凡傳遭內地反腐機構扣留，股價跌1%。
    -百威：內地上月啤酒銷量增逾20%，對疫後增長感樂觀。
    -華為與新世界簽訂合作備忘，研AI雲端技術應用地產行業。
    -無面畀！華為起訴小米侵犯4項專利。
    -香港寬頻擬與潛在要約人HGC進一步討論，下午復牌。
    -沙特阿美擬入股吉汽合資公司訂立意向書。
    -中國鐵塔去年多賺近20%，派息3.232分。
    -理想汽車CEO：減價或賺不到錢，但可打擊對手。
    -傳港交所擬調低特專科技企業上市市值門檻。
    ●內地A股反覆向下，其中滬綜指全日收跌1點或0.05%，報3,310點，成交3,893.91億元人民幣。板塊方面，有色金屬股跌1.4%，生物製藥股跌1.1%，地產股跌0.7%。
    https://bit.ly/41Bupc0
    中國經濟：
    ●疫後復甦勝預期，傳內地或不急推出刺激經濟措施。
    ●安聯黃黎洋：中國重新開放速度快過預期，料今年可「保五」。
    ●商務部：更大力度吸引及利用外資，支持新能源汽車消費。
    ●報告：1月中國遊戲市場實際銷售收入按月增23%。
    ●WTO：首季全球商品貿易續疲弱，中國出口開始復甦。
    ●美國貿易代表：非常難與中國經濟脫鈎。
    香港經濟：
    ●港府：滬港一直按步推動互聯互通計劃及擴容。
    ●Klook：除罩首日港人預訂本地活動量日飆75%。
    外地經濟：
    ●全球資產定價指標！10年美債孳息返4厘，交易員憂聯儲長期高息。
    ●大鱷艾因霍恩：通脹及息口料續升，美股勢危...
    ●美國研推數碼美元，強化儲備貨幣地位。
    ●南韓晶片庫存增速27年最急，恐拖累當地經濟。
    ●澳洲央行夥拍業界開發14個數碼澳元試點項目。
    ●IDC下調今年全球智能手機出貨量預測1.1%。
    ●新加坡提高投資移民入場門檻至1000萬坡元。
    企業消息：
    ●橋水擬退出「達利奧時代」並押注AI，將裁員100人。
    ●Google母企Alphabet旗下Waymo再裁員137人。
    ●Tesla投資者日未提推新車，股價盤後急插5%。
    ●軟銀旗下Arm傳放棄英國，專注在美單獨上市。
    ●亞馬遜雲端部門擬斥468億元投資馬來西亞。
    ●加密貨幣交易所Kraken傳遭Signature Bank禁止部分交易。
    ●TikTok：青少年每日限玩1粒鐘，加時要入密碼...