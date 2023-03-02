道指期貨跌13點　離岸人幣見6.9174

美匯指數報104.72；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.9174；美元兌日圓報136.77；歐元處1.0638；英鎊報1.1978。金價報1,831.78美元。油價跌0.3%，布油報84.09美元，紐油處77.43美元。比特幣報23,383美元。道指期貨跌13點。

焦點數據：

17:00 意大利1月失業率

18:00 歐元區2月消費物價指數

18:00 歐元區1月失業率

20:00 巴西第四季國內生產總值

21:00 新加坡2月採購經理指數

21:30 美國第四季非農業生產力

21:30 美國首次申領失業救濟人數

-滙豐小股東提案促分拆亞洲業務，冀回復每年派息51美仙。

-萬科企業折讓6%配股籌39億元，股價挫半成。

-華興資本包凡傳遭內地反腐機構扣留，股價跌1%。

-百威：內地上月啤酒銷量增逾20%，對疫後增長感樂觀。

-華為與新世界簽訂合作備忘，研AI雲端技術應用地產行業。

-無面畀！華為起訴小米侵犯4項專利。

-香港寬頻擬與潛在要約人HGC進一步討論，下午復牌。

-沙特阿美擬入股吉汽合資公司訂立意向書。

-中國鐵塔去年多賺近20%，派息3.232分。

-理想汽車CEO：減價或賺不到錢，但可打擊對手。

-傳港交所擬調低特專科技企業上市市值門檻。

●內地A股反覆向下，其中滬綜指全日收跌1點或0.05%，報3,310點，成交3,893.91億元人民幣。板塊方面，有色金屬股跌1.4%，生物製藥股跌1.1%，地產股跌0.7%。

中國經濟：

●疫後復甦勝預期，傳內地或不急推出刺激經濟措施。

●安聯黃黎洋：中國重新開放速度快過預期，料今年可「保五」。

●商務部：更大力度吸引及利用外資，支持新能源汽車消費。

●報告：1月中國遊戲市場實際銷售收入按月增23%。

●WTO：首季全球商品貿易續疲弱，中國出口開始復甦。

●美國貿易代表：非常難與中國經濟脫鈎。

香港經濟：

●港府：滬港一直按步推動互聯互通計劃及擴容。

●Klook：除罩首日港人預訂本地活動量日飆75%。

外地經濟：

●全球資產定價指標！10年美債孳息返4厘，交易員憂聯儲長期高息。

●大鱷艾因霍恩：通脹及息口料續升，美股勢危...

●美國研推數碼美元，強化儲備貨幣地位。

●南韓晶片庫存增速27年最急，恐拖累當地經濟。

●澳洲央行夥拍業界開發14個數碼澳元試點項目。

●IDC下調今年全球智能手機出貨量預測1.1%。

●新加坡提高投資移民入場門檻至1000萬坡元。

企業消息：

●橋水擬退出「達利奧時代」並押注AI，將裁員100人。

●Google母企Alphabet旗下Waymo再裁員137人。

●Tesla投資者日未提推新車，股價盤後急插5%。

●軟銀旗下Arm傳放棄英國，專注在美單獨上市。

●亞馬遜雲端部門擬斥468億元投資馬來西亞。

●加密貨幣交易所Kraken傳遭Signature Bank禁止部分交易。

●TikTok：青少年每日限玩1粒鐘，加時要入密碼...