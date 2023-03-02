【產經直播】港股急彈後回吐 抖完可以再上？
2023年03月02日 16:22
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凱基亞洲投資策略部主管溫傑（右）
美國10年期債息升穿4厘，為去年11月以來首次，隔晚美股個別發展，而港股經歷上日急彈後，周四(2日)則有回吐，低開229點後，最多298點，低見20,321點，其後跌幅收窄，最終收市跌190點，報20,429點。港股唞完有望再上？下一站又睇咩位？
3月份「打頭陣」派業績有創科實業(00669)及蔚來(09866)等，早前遭沽空機構狙擊的創科，去年盈利微跌約2%，並派末期息每股90港仙，全年共派1.85港元，股價周四(2日)逆市升逾3%，呢份成績表收唔收貨？同時公司亦反駁沽空機構的指控，以釋除市場疑慮，股份會否迎來大翻身？
相反，蔚來業績則未如理想，集團公布上季經調整淨虧損，由2021年同期的17.47億元人民幣，擴至50.66億元人民幣，毛利率亦按年降至僅3.9%，股價急跌，挫13%，呢份成績表又如何解讀？而龍頭比亞迪(01211)2月銷量達19.37萬輛，按年增約1.2倍，車股無疑首選比亞迪？
國際油價方面，市場續看好中國原油需求增長前景，油價連升2日，而港股「三桶油」約有1%左右升幅，油價及油股短期仍可看俏？
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