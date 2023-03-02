【產經直播】港股急彈後回吐　抖完可以再上？

美國10年期債息升穿4厘，為去年11月以來首次，隔晚美股個別發展，而港股經歷上日急彈後，周四(2日)則有回吐，低開229點後，最多298點，低見20,321點，其後跌幅收窄，最終收市跌190點，報20,429點。港股唞完有望再上？下一站又睇咩位？

國際油價方面，市場續看好中國原油需求增長前景，油價連升2日，而港股「三桶油」約有1%左右升幅，油價及油股短期仍可看俏？

《東網Money 18》搵嚟凱基亞洲投資策略部主管溫傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道