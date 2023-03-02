長沙灣睿峰兩日連沽3伙　套現近4000萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰以現樓形式銷售反應不俗，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤3月首兩日已沽出3伙，套現近4,000萬元，其中36樓A室，剛以近1,550萬元售出，屬是次推出單位中成交金額新高，新買家為在中環工作的銀行家，項目上月至今已累售35伙，套現近4億元。他又指，樓市累積一定置業需求，在眾利好消息推動下，估計今年一、二手成交量可逾8萬宗。

據了解，上述售出單位為頂層東翼36樓A室，實用面積639方呎，呎價約24,214元。同日售出東翼22樓B室，兩房間隔，實用面積約439方呎，成交金額超過1,000元，呎價約22,834元。

VMS鼎珮合夥人馬宣義續稱，項目上月推出後，一直受上車客及投資者追捧，尤其是兩房單位，佔銷售量近60%，短期內會視乎市況考慮加推，讓準買家有更多選擇。

香港置業行政總裁馬泰陽表示，首季樓市已出現「大陽春」，料一手交投有望挑戰4,000宗，按季升約3.7倍，而2月至27日為止，全港新盤銷售量達1,337宗，若按金額劃分，1,000萬元或以下單位佔整體成交比例逾6成，當中旺角及長沙灣區同類物業盤銷售錄218宗，佔該區新盤銷售量比例更高逾8成，反映區內新盤銷售主要以1,000萬元或以下物業為主。

有見及此，該行在長沙灣特設睿峰旗艦店，而由即日起至本月31日，經該行購買項目一手單位之首3名買家，每位可獲贈價值3萬港元的新居入伙傢私禮券，總值9萬元，送完即止。