調查：華逾8成前沿科技領先西方　電動車巨頭改技術棄用稀土

有研究發現，中國在八成多的前沿科技領先，西方國家落後全球科技競賽，要加碼投資急起直追。其中，中國掌握全球稀土供應，力推新能源革命的的歐、美國家毫不掩飾其焦慮，正積極重組產業供應鏈。西方龍頭電動車企特斯拉(Tesla)便豪言，「3種稀土」於「下一代永磁摩打」的含量一律跌至零，或改寫供應鏈。

Tesla沒有披露將被棄用的稀土是甚麼，指Model Y的永磁摩打含約500克「稀土1」，「稀土2」和「稀土3」各約10克。市場相信1是用於強力磁鐵的釹；2和3是鋱和鏑，為釹磁的添加劑。

其實，金力去年上半年收入僅32.03%來自新能源車，節能冷氣機和風力發電機共佔46.52%，問題是新能源革命有減少依賴稀土的可能，戰略含義不容忽視。

中國崛起令西方芒刺在背的不限於稀土。澳洲戰略政策研究院(ASPI)一項獲美國國務院資助的調查發現，中國科學院於國防、太空、機械人、人工智能(AI)和先進材料等的研究「不是全球第一就是第二」；44種關鍵和新興技術中，中國在競爭力和研發投入上領先西方的多達37種，並有機會壟斷電池、5G和納米製造等10個領域。該機構敦促所謂民主國家加緊合作，保障供應鏈穩定。