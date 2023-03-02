居屋「價崩」　旺角富榮未補價三房鬆綁蝕82萬貶11%

未補價第二市場居屋以用家主導，樓價高位回落，不少業主要蝕本沽貨，就算居屋王旺角富榮花園亦「價崩」，該屋苑一個三房單位以638萬元售出，逾3年帳面貶值約11.4%。

世紀21家天下黎振傑表示，上述單位為8座低層B室，實用面積約592方呎，有裝修，曾叫價680萬元，減價42萬元，呎價約10,777元。原業主於2019年9月以720萬元購入單位，帳蝕約82萬元。

新界第二市場細價居屋也未能幸免。中原陳智生指，屯門富健花園6座高層D室三房戶，實用面積約592方呎，最初叫價498萬元，放盤3個多月，綠表客以455萬元承接，呎價約7,686元，原業主於2019年9月以476萬元買入，約3年半帳蝕21萬元。

鳳德邨劈三成易手

公屋減價求售。富誠地產李志浩稱，黃大仙鳳德邨紫鳳樓高層18室兩房戶，實用面積約445方呎，去年9月第二市場叫價328萬元，累減近30%，成交價230萬元，呎價約5,169元。

美聯汪子龍表示，大埔太和邨麗和樓高層兩房單位，實用面積約485方呎，第二市場開價320萬元，放盤約一星期，同區客以288萬元購入，呎價約5,938元。