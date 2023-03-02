【藍籌蝕讓】黃埔花園三房1145萬沽　4年帳蝕115萬元

藍籌屋苑再錄蝕讓，紅磡黃埔花園套三房單位，原以約1,200萬元放售，終減至1,145萬元售出，原業主持貨近4年帳面虧損約115萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃家俊表示，薄扶林碧瑤灣37座中層單位，實用面積約1,296方呎，三房連三套房間隔，以2,350萬元易手，呎價約18,133元。原業主於2008年以1,110萬元買入單位，持貨15年帳面獲利1,240萬元，升值約1.12倍。

－－－－－－

九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園2月錄41宗成交，按月上升約58%，本月則暫錄約2宗，平均呎價約15,366元。屋苑3期3座中層B室，實用面積約755方呎，三房連套房間隔，望園景，開價約1,200萬元，議價後以1,145萬元成交，呎價約15,166元。原業主於2019年7月以約1,260萬元購入物業，持貨近4年，是次轉手帳面蝕讓115萬元，單位貶值約9%。

●香港置業張仲賢表示，大角咀港灣豪庭1座中層F室，實用面積約603方呎，四房連套房間隔，放盤叫價1,080萬元，約3個月後獲區內客接洽，議價後減價32萬元，以約1,048萬元成交，呎價約17,380元。原業主於2003年7月以約258萬元購入單位，是次轉手帳面獲利790萬元，物業升值約3倍。

●中原柳志明稱，西區采逸軒中層C室，實用面積約350方呎，兩房間隔，望開揚市景，以715萬元易手，呎價約20,429元。原業主於2011年以392萬元買入單位，持貨12年帳面獲利323萬元，升值82%。

●中原麥少基表示，九龍塘寶能閣2座地下連花園特色戶，實用面積約512方呎，三房間隔，最初開價960萬元，放盤兩個月減價72萬元，以888萬元連車位易手，呎價約17,344元。原業主於2011年5月以599萬元購入上址，現轉手帳面獲利289萬元，單位升值約48%。

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站帝柏海灣5座中層A室，實用面積約674方呎，三房連套房間隔，以1,468萬元成交，呎價約21,780元。原業主於2013年5月以910萬元購入上址，持貨10年帳面獲利558萬元。

－－－－－－

新界區

●中原陳鴻霆指出，馬鞍山區2月共錄約193宗二手成交，較1月錄134宗大升44%，曉峯灣畔2座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約700萬元，業主反價18萬元，以718萬元易手，呎價約14,896元。原業主於2014年以490萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約228萬元，單位升值約46.5%。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山迎海‧星灣御23座高層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享山景，以840.3萬元成交，呎價約16,476元。原業主於2014年以約710.2萬元購入物業，持貨逾8年帳面獲利130.1萬元，物業升值逾18%。

●中原杜文俊稱，沙田河畔花園錄本月首宗成交，單位為E座中層6室，實用面積約269方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，議價後減價20萬元，以380萬元易手，呎價約14,126元。原業主於2015年以355萬元入市上址，持貨8年帳面獲利25萬元，升值約7%。

●中原黎宗文表示，沙田好運中心椰林閣中層H室，實用面積約326方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，放盤不足10天，減至520萬元易手，呎價約15,951元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田碧濤花園1期3座低層A室，實用面積約849方呎，三房連套房間隔，享馬場河景，放盤7個月減40萬元，以950萬元易手，呎價約11,190元。原業主於2009年5月購入上址，作價333萬元，持貨至今帳面獲利617萬元，升值約1.8倍。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺居屋欣盛苑B座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原叫價285萬元，放盤3個月，獲外區白居二買家以258萬元未補價第二市場價承接，呎價約6,433元。原業主早於1993年10月購入上址，當時作價53.3萬元，現帳面獲利204.7萬元，升值約3.8倍。

●美聯姚偉明指出，荃灣環宇海灣3座中高層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，享全海景，以810萬元獲承接，呎價約16,497元。原業主於2014年以542.6萬元購入物業，持貨逾8年帳面獲利267.4萬元，升值約49%。

●中原黃德純表示，荃灣荃德花園A座高層F室，實用面積約341方呎，兩房間隔，享山景，放盤只約20天，減價25萬元，獲區內租客以405萬元承接，呎價約11,877元。原業主於2014年2月271萬元買入單位，持貨9年帳面獲利134萬元，單位升值約49%。

●利嘉閣莫家進表示，元朗怡豐花園A座低層8室，實用面積約460方呎，三房間隔，以約530萬元成交，呎價約11,522元。原業主於2015年6月以436萬元購入上址，持貨約8年帳面獲利約94萬元，物業升值約22%。

●中原黃政遠指出，青衣青俊苑A座中層9室，實用面積約438方呎，單位早於2021年以600萬元未補價第二市場放盤，累減130萬元，成交價470萬元，呎價約10,731元。原業主於2017年6月以247.04萬元一手買入單位，持貨不足6年帳面獲利222.96萬元，升值約90%。

●中原曾日昇表示，馬灣珀麗灣2座中層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享開揚園景，減價10萬元，以620萬元沽出，呎價約11,676元。買家為換樓客，睇樓約8個月，見樓市已重拾暢旺，最近成功沽出舊居，即加快入市。

●中原陳德孝稱，天水圍居屋屏欣苑B座高層4室，實用面積約382方呎，兩房間隔，享內園景，今年1月未補價第二市場開價438萬元，調低至428萬元，終以411萬元沽出，呎價約10,759元。原業主於2018年11月以187.78萬元一手購入單位，持貨4年多帳面獲利223.22萬元，升值約1.2倍。

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭3座低層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，累減62萬元，以498萬元成交，呎價約12,802元。原業主於2019年以約490萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約8萬元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳新都城2期2座中層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，外望山景，最初開價約750萬元放售，累減約131萬元，以約619萬元易手，呎價約17,052元。原業主在2011年以約304.8萬元買入單位，持貨12年帳面獲利314.2萬元，物業升值約1倍。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳居屋英明苑D座高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，獲區內租客斥552.8萬元已補價自由市場價承接，呎價約9,978元。原業主於2014年9月以418萬元購入單位，持貨超過8年，帳面獲利134.8萬元，單位升值逾32%。

●香港置業莊家豪表示，將軍澳清水灣半島5座高層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔，以728萬元放盤，約1年後吸引區內客接洽，減價約39萬元，以約689萬元易手，呎價約14,265元。原業主於2011年6月以約346.8萬元購入單位，是次轉售帳面賺約342.2萬元，物業升值近1倍。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳慧安園2座高層B室，實用面積約578方呎，去年3月放盤叫價800萬元，近日調整至730萬元，終獲區內用家以690萬元承接，呎價約11,938元。原業主早於1995年10月以300萬購入物業，單位28年升值390萬元或約1.3倍。

－－－－－－