新盤受追捧 屯門一手樓收票逾萬張
2023年03月02日 22:01
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新盤續成焦點，屯門樓盤經過7日的收票期，今(2日)晚上8時正式截票，最終截收10,691張入票，為過去半年首個收票數字破萬的新盤。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期收票突破1萬
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，即將於今(2日)晚上8時截票。新地代理總經理陳漢麟表示，對首輪銷情有信心，有機會周末隨即公布加推及次輪銷售部署。發展商最新公布，項目經核數後最終截收10,691張入票，當中包括196票為代理入票。按周六(4日)首輪發售352伙計，超額認購逾29倍。
●將軍澳海茵莊園明日起發售39伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(2日)對傳媒開放現樓會所。該公司公司(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，全盤開售至今累沽647伙，套現逾36億元。她續指，單計剛過去的2月，該盤亦售出81伙，包括9伙開放式戶、61伙一房戶及11伙兩房戶，總成交金額涉及4.6億元。該盤將於周五(3日)開售39伙。
●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,308萬元
由新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)等合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，周四(2日)發售15樓C室，實用面積456方呎，兩房間隔，成交價1,308.87萬元，呎價約28,703元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第1期下周一起招標發售8伙特色戶
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第1期ONE INNOVALE--Archway，周四(2日)上載最新銷售安排，落實下周一(6日)起招標發售8伙頂層特色戶，單位實用面積介乎515至898方呎，當中A座22樓7室，實用面積898方呎，三房連儲物室間隔，連869方呎天台及173平台。招標期3月6日起至今年9月5日。
●沙田星凱‧堤岸兩房呎價約21,851元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸自開放現樓以來銷情熾熱，踏入3月份即錄首宗成交，單位為2座39樓D室，實用面積582方呎，兩房連工作間設計，享開揚山景，以1,271.7萬港元沽出，呎價約21,851元。他續指，項目開放現樓後已沽出21伙，套現約3.2億元，平均呎價約22,708元。項目開售至今累售890伙，佔可供發售單位約七成，套現逾91億元，平均呎價約20,362元。
●長沙灣睿峰兩日沽4伙 涉近4,700萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰以現樓形式銷售反應不俗，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤3月首兩日已沽出4伙，套現近4,700萬元，其中36樓A室，剛以近1,550萬元售出，屬是次推出單位中成交金額新高，新買家為在中環工作的銀行家。他又指，樓市累積一定置業需求，在眾利好消息推動下，估計今年一、二手成交量可逾8萬宗。
●屯門帝御‧嵐天呎價約16,657元
由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，周四(2日)以573.01萬元沽出6座11樓17室，為實用面積344方呎，一房連衣帽間單位，呎價約16,657元。
●紅磡必嘉坊．迎匯一房售590萬元
恒基地產(00012)旗下紅磡重建項目必嘉坊．迎匯，最新售出8樓C室，實用面積278方呎，一房間隔，成交價為590.77萬元，呎價約21,251元。