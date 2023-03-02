新盤受追捧　屯門一手樓收票逾萬張

新盤續成焦點，屯門樓盤經過7日的收票期，今(2日)晚上8時正式截票，最終截收10,691張入票，為過去半年首個收票數字破萬的新盤。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期收票突破1萬

●將軍澳海茵莊園明日起發售39伙

●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,308萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第1期下周一起招標發售8伙特色戶

●沙田星凱‧堤岸兩房呎價約21,851元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸自開放現樓以來銷情熾熱，踏入3月份即錄首宗成交，單位為2座39樓D室，實用面積582方呎，兩房連工作間設計，享開揚山景，以1,271.7萬港元沽出，呎價約21,851元。他續指，項目開放現樓後已沽出21伙，套現約3.2億元，平均呎價約22,708元。項目開售至今累售890伙，佔可供發售單位約七成，套現逾91億元，平均呎價約20,362元。

●長沙灣睿峰兩日沽4伙 涉近4,700萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰以現樓形式銷售反應不俗，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤3月首兩日已沽出4伙，套現近4,700萬元，其中36樓A室，剛以近1,550萬元售出，屬是次推出單位中成交金額新高，新買家為在中環工作的銀行家。他又指，樓市累積一定置業需求，在眾利好消息推動下，估計今年一、二手成交量可逾8萬宗。

●屯門帝御‧嵐天呎價約16,657元

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，周四(2日)以573.01萬元沽出6座11樓17室，為實用面積344方呎，一房連衣帽間單位，呎價約16,657元。

●紅磡必嘉坊．迎匯一房售590萬元