美股個別發展　Salesforce績後飆13%

美國通脹壓力難以消退，多位聯儲局官員近日頻頻「放鷹」，預告未來加息路徑可能會更加激進。隨着市場預開始變化，愈來愈多交易員押注本月議息會議上加息0.5厘。美股3大指數周四早段個別發展，道指曾升11點，報32,673點；標指跌22點，報3,929點；以科技股為的納指跌103點，報11,275點。港股夜期報20,448點，跌8點，高水19點。

明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利指出，近期數據顯示，通脹並未如預期般消退，因此可能需要上調對未來加息路徑的預期，又說緊縮不足的風險大於政策過度緊縮的風險。他今年擁有貨幣政策的投票權，並表示對於3月會議上加息0.25厘或0.5厘持開放態度。

沒有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克也認為，貨幣政策在2024年前大部分時間仍將保持緊縮，利率要在未來一段時間保持高位，直至通脹明顯減弱。

野村的研究報告亦提到，潛在通脹可能正在重新加速升溫，意味緊縮政策可能尚未足夠，聯儲局需要用更積極的措施「收水」。該行預期，聯儲局將於本月加息半厘，並且將於5月、6月再分別加息0.25厘，使聯邦基金利率上限升至5.75厘才正式見頂！

企業消息方面，道指藍籌股、主營客戶關係管理軟件的Salesforce公布，截至1月底止一季收入按年升14.44%至83.84億美元；非通用會計準則(Non-GAAP)經調整純利16.56億美元，按年增長96.44%。該企指引本季度收入介乎81.6億至81.8億美元，相當於按年增長約一成，好過市場預期。Salesforce股價升13.17%。

股神巴菲特有份投資的雲端數據公司Snowflake公布，上季收入按年增長53.47%至5.89億美元，惟列帳股東應佔虧損亦擴大56.76%至2.07億美元。該公司預計本季產品收入按年增長介乎44至45%，其股價曾挫13.28%。