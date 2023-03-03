東方日報B1：華穩復甦　難狂放水　今年經濟增長料「保5」

中國經濟以強勢反彈拉開今年序幕，成為世界各地擺脫衰退陰霾的重大希望，惟內地製造業供需以至消費旅遊等服務業的復甦速度之快，倒令外界憂慮今年內地或不急於「出大招」谷經濟。中外投行紛紛預料，今年經濟增長的官方目標仍會見「5字頭」，但對刺激手段卻看法不一，尤其是中國財政部部長劉昆已表達要管理地方政府巨額債務的決心，國際評級機構標普更不諱言，中央政府正着手恢復財政整頓。

一年一度的全國政協及人大會議(兩會)即將在北京揭幕，財金界的焦點包括全年國內生產總值(GDP)增長目標、財政、貨幣及樓市等政策。綜合報道，在去年低基數的背景下，內地對今年經濟的增長目標或變得雄心勃勃，甚至可能定下高達6%的目標，以提振投資者和消費者信心；惟同時也有主張設定較溫和的增長目標，介乎4.5至5.5%不等，因考慮到房地產行業復常需時，及今年外貿料拖累經濟增長，猶恐更多刺激措施亦難填補缺口。

日前放風會充當「鐵公雞」的劉昆已強調，將從嚴、從緊編製預算，削減和取消低效無效支出，坦言「政府過緊日子」既是應時之舉，也是長久之計。雖然他明確指出，當局將按中央經濟工作會議要求，今年適度加大財政政策擴張力度，如財政支出規模，又稱今年經濟有望回升，地方財政狀況預計逐步向好云云，但不得不承認地方政府債務分布不均勻，部分地方債務風險較高，還本金付利息的壓力較大，故已督促有關地方加緊化解政府債務風險。

過去5年，內地赤字率控制在3%以內，為應對困難挑戰預留政策空間，同時中央遏制隱性債務增量，要求地方政府整理預算。標普認為，這可能迫使地方政府與實力薄弱的非關鍵國企脫鈎，一旦相關國企陷入違約或重組，連帶投資國企債券的投資者亦可能受牽連。

實際上，去年以債券為主的理財產品收益率下行，已重創投資者的投資意願，另一評級機構惠譽指，受贖回潮影響，去年底內地理財產品存續規模按年下滑5%，佔名義GDP比例由2021年底的25%降至23%，預期今年內地理財產品仍將面臨贖回壓力。

不過，2月強勁的採購經理指數(PMI)表現說明復甦如期而至，引來不少大行或機構預測今年GDP增長勢加速反彈，安聯貿易亞太區高級經濟師黃黎洋昨日表示，內地重新開放的速度確實快過預期，暫料今年經濟增長幅度可達5%。摩根士丹利更預期，受服務及消費推動，且基建項目加速推展，今年首季內地經濟將強勁反彈，經季節調整後的實質GDP料按季升約7.5%。

相對於目前市場普遍高於5%的內地經濟增長預測，安聯貿易的估算或較保守審慎。黃黎洋解釋，中國居民過剩儲蓄達3.4萬億美元，有望成為推動消費的動力，並指現時內地正處於報復式消費的階段，今年私人消費增長料達8%。然而，她估計今年的反彈勢頭似不及2021年，原因是勞動力市場及房地產行業距離完全復甦尚有一段距離，加上外圍經濟不景，內地出口增長動力可能減弱，此消彼長之下，今年淨出口亦將會是拖累經濟增速的因素之一。