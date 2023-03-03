明年私宅落成料達2.7萬伙　創22載新高

近年私人住宅供應進度理想，市場亦積聚了部分因疫情而延遲完工的項目，隨着社會復常，私樓落成量將迎來高峰。據悉，政府預計2023年落成單位將回落至約1.99萬伙，但2024年料會大爆發，預測大增至約2.7萬伙，勢創22年新高。

差餉物業估價署資料顯示，去年私人住宅落成量為21,168伙，按年大幅增加約47.1%，並創18年新高。估計今年相關數字會稍為減少約6%，而到了明年，土地供應成效將會浮現，料較今年預測數字勁升約35.7%，將是2002年錄得34,035伙後，落成量最多的一年。

學者籲留意供應集中地區

事實上，未來私樓落成料會維持較高水平。據財政預算案公布，由今年起計的5年內，私人住宅每年平均落成量將超過1.9萬伙，即合共逾9.5萬個單位落成。

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，發展商建樓會按市況進行調節，若新盤銷售進度良好，會加快興建進度。反觀，市況較弱時，則會減慢吸納土地，樓花項目亦會在地契容許的發展限期內，稍為拖慢興建步伐，故私人住宅落成量或會有時間性差異。

他續稱，政府批地屬供應源頭，仍需要經由地產商競投及興建，但相信上述預測數字，與最終落成量不會有太大差距。從經濟角度看，當供應增加，就要視乎市場有沒有足夠需求，他認為，在供應變化未算太大情況下，對整體樓市影響有限。不過，仍要留意，隨着落成量上升，市場選擇亦會增加，要視供應集中在那些地區，樓市表現也會有差異。

古洞北項目增密不獲反對

該地盤佔地約5.65萬方呎，鄰近未來港鐵北環綫古洞站，申請將地積比率由6倍，放寬至6.5倍，同時增加建築物高限，以興建兩幢33層高住宅，住宅樓面約31.08萬方呎，另設約5.65萬方呎商業面積，作零售及會所等用途。

規劃署指，上述地盤要求放寬發展密度，可增建66個單位，料多容納約185人，而古洞北新發展區是香港土地及房屋供應中長期重要來源，擬議方案與政府增加住房供應總體政策相符。

■去年私人住宅落成量為21,168伙，創18年新高。