凱基：日通脹趨升　造就幣策調整機會

早前討論了第一季投資主題「GAIn」的表現，當中部分日本基金的美元對沖類別，年初至今升幅不錯，甚至跑贏同類亞洲基金。適逢日本開關，吸引大量港人到當地旅行，是次簡單講解一下日本的經濟狀況。

去年受俄烏戰爭影響，環球多個成熟市場通脹攀升，美國及歐洲等地央行積極加息應對通脹。當時，日本既沒有高通脹問題，貨幣政策也維持寬鬆，在多個成熟市場之中屬非常罕見。不過，低利率加上經濟增長偏弱，或是令日圓在全年跌幅較歐元及英鎊更深的部分原因。

現時，市場最關注的，相信是植田和男出任下屆日本央行行長。在剛公布他接任時，市場估計他將會扭轉現況，並採取一個比較「鷹」派的貨幣政策。匯市反應最快，日圓兌每美元即時上升。不過，植田其後澄清現時的幣策仍然合適，寬鬆環境是重要的，其言論亦穩定了匯市。現時綜合目前各媒體資訊，植田並沒特別有特別傾向「鷹」派或「鴿」派，市場普遍認為他是務實主義。

央行要先做好期望管理

日本現時的通脹率已升至4%，高於央行目標2%，是1991年以來最高。而且，環球商品價格正逐漸回落，日本的通脹反而持續創新高，多間大型企業宣布加薪，而且加幅不少。例如豐田表示今年加幅將是20年來最大，Uniqlo母企宣布最高加薪四成。工資上升持續推升通脹，短暫出現價格/工資螺旋或者不是壞事。若然通脹持續上升或在現水平漸趨穩定，當局或有更大原因調整現行的貨幣政策，投資者更傾向相信當局會扭轉政策。

日本仍需要數個月時間觀察通脹走勢，避免遏止難得上升的通脹。另外，升息對企業的衝擊也不容忽視。即使日本央行有意扭轉政策，當局也可能需要事前做好期望管理，以減低類似英國「激進減稅方案」再次發生的機會。由於匯率的波動性可能提高，對於已持有日本基金的投資者，即使潛在回報下跌，美元對沖類別仍是較理想的選擇。

凱基亞洲投資策略部