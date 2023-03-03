鄧聲興：中國數碼經濟衍生新商機

數碼經濟為全球經濟復甦提供重要支撐，據中國信息通信研究院最新發布的《全球數字(碼)經濟白皮書(2022年)》顯示，2021年全球47個主要國家數碼經濟增加值規模達到38.1萬億美元，按年名義增長15.6%，佔各國生產總值(GDP)比重為45%。

發達國家數碼經濟領先優勢明顯，數碼經濟規模達到27.6萬億美元，佔47個國家總量的72.5%。其中，美國數碼經濟蟬聯世界第一，規模達15.3萬億美元；中國位居第二，規模達7.1萬億美元。儘管受到新冠疫情衝擊，中國數碼經濟不但依舊保持增長，近年的發展還取得突破。

仔細看，「數碼中國」建設已邁入蓬勃發展時期，《中國數字(碼)經濟發展報告(2022年)》指出，中國數碼經濟規模已從2016年的22.6萬億元人民幣，增至2021年的45.5萬億元人民幣，增加一倍有多。從數碼領域的知識產權和發明專利來看，中國的發展擁有一定成熟程度。2021年的報告顯示，截至2021年底，中國數碼經濟核心產業的有效發明專利達97.7萬件，比2016年增長超過兩倍，佔全國整體有效發明專利數量35%。

神州控股可看高一線

為把握數碼化發展機遇，國務院早前印發關於《「十四五」數字(碼)經濟發展規劃》的通知，表示目標到2025年，數碼經濟邁向全面擴展期，數碼經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%。日前印發《數字(碼)中國建設整體布局規劃》，指出將按照「2522」的整體框架進行布局，牢固數碼基礎設施和數據資源體系「兩大基礎」，推進數碼技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設「五位一體」深度融合，強化數碼技術創新體系和數碼安全屏障「兩大能力」，優化數碼化發展國內國際「兩個環境」。

同時，提出要加快5G網絡與千兆光網協同建設，深入推進IPv6規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展，大力推進北斗規模應用。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)