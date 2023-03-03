道指升341點　油價連升3日

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.95；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.918；美元兌日圓處136.62；歐元報1.0599，英鎊報1.1949。金價處1,837.82美元。布油報84.35美元，紐油報77.94美元。比特幣微跌，報2.34萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水230點。

●道指收報33,003點，升341點或1.05%；標指收報3,981點，升29點或0.76%；納指收報11,462點，升83點或0.73%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報20,576點，升147點。

●3月恒生指數夜期收報20,675點，升219點，高水246點，成交17,018張。

●國際油價連升第3日，創兩星期新高。紐約期油收報每桶78.16美元，升0.47美元或0.6%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.75美元，升0.44美元或0.52%。

●紐約期金收報每安士1,840.5美元，跌4.9美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,944點，升29點或0.37%；德國DAX指數收報15,327點，升22點或0.15%；法國CAC指數收報7,284點，升49點或0.69%。

●日本2月東京CPI按年升3.4%，略高過預期。

●美國上周首申領失業救濟人數為19萬，少過預期。

●嗶哩嗶哩去年蝕幅擴大1成至近75億元人民幣。

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