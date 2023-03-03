Silvergate正評估經營能力　合作夥伴割席　股價暴瀉逾50%

外媒報道，加密貨幣合作銀行Signature Bank的控股公司Silvergate Capital向美國證券交易委員會提交的文件中指，無法及時提交年度10-K報告；並正根據目前面臨的業務和監管挑戰，重新評估其業務和戰略。

隨後，多間投資者與商業夥伴先後中斷其業務往來，加密貨幣交易所Coinbase、加密貨幣貨幣投資公司Galaxy Digital及穩定幣發行商Paxos決定停止接受或啟動通過Silvergate的支付。至於加密貨幣交易平台Crypto.com、Bitstamp及加密貨幣公司Gemini亦暫停使用Silvergate的存款或轉帳服務。

其中Gemini稱，正密切關注Silvergate的情況，並已停止接受其客戶存款，目前存放在Silvergate的客戶資金與GUSD資金為零。

有分析表示，Silvergate的危機可能打擊加密貨幣價格，並加劇FTX倒閉以來存在的流動性問題，致加密貨幣變得更不穩定。

Silvergate股價暴跌逾57.7%，報5.72美元，創上市以來新低。其他相關概念股收市跟跌，Coinbase跌1.5%，交易平台羅賓漢(Robinhood)跌1.1%。