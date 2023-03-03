全民國際停牌 主席涉嫌私自挪用資金
2023年03月03日 08:51
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全民國際(08170)於開市前申請停牌，預期將延遲刊發截至2023年1月31日止6個月中期業績公告。有關延遲原因是董事會主席兼執行董事林燁涉嫌私自挪用集團不少於5,800萬元人民幣的若干資金，因林曾於並無具體用途的情況下及就若干並不存在的商業或租賃交易，安排向其他法團實體墊付集團若干資金。
據公司可得初步資料，涉嫌資金挪用對集團財務狀況的影響尚無法估計，且需更多時間核證該中期業績。經審慎周詳考慮後，董事會認為，公司於涉嫌資金挪用的調查完成前刊發中期業績公告並不適當，因該中期業績公告或未能準確反映集團的財務表現及狀況。
由於涉嫌資金挪用，董事會已於周四(2日)舉行會議並已通過決議案，以暫停林的董事會主席、執董及公司相關附屬公司董事的職務，直至另行通知；以及授權鄺嘉琪、江陶滔及Bat-Ochir Purevdemberel(均為獨立非執董)組成特別調查委員會，對涉嫌資金挪用相關事宜展開調查。
公司可能會在必要及適當的情況下，委聘專業人士進行司法鑑定調查，以確定涉嫌資金挪用的進一步詳情，包括遭挪用資金的確切金額、涉嫌資金挪用的時間、涉嫌資金挪用如何發生等情況。於公告日期，公司尚未向任何監管部門報告該事件，因其尚未有涉嫌資金挪用的足夠詳細資料，惟公司將於深入調查此事件後適時採取一切必要的法律行動。