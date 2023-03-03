全民國際停牌　主席涉嫌私自挪用資金

據公司可得初步資料，涉嫌資金挪用對集團財務狀況的影響尚無法估計，且需更多時間核證該中期業績。經審慎周詳考慮後，董事會認為，公司於涉嫌資金挪用的調查完成前刊發中期業績公告並不適當，因該中期業績公告或未能準確反映集團的財務表現及狀況。

由於涉嫌資金挪用，董事會已於周四(2日)舉行會議並已通過決議案，以暫停林的董事會主席、執董及公司相關附屬公司董事的職務，直至另行通知；以及授權鄺嘉琪、江陶滔及Bat-Ochir Purevdemberel(均為獨立非執董)組成特別調查委員會，對涉嫌資金挪用相關事宜展開調查。

公司可能會在必要及適當的情況下，委聘專業人士進行司法鑑定調查，以確定涉嫌資金挪用的進一步詳情，包括遭挪用資金的確切金額、涉嫌資金挪用的時間、涉嫌資金挪用如何發生等情況。於公告日期，公司尚未向任何監管部門報告該事件，因其尚未有涉嫌資金挪用的足夠詳細資料，惟公司將於深入調查此事件後適時採取一切必要的法律行動。