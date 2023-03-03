港股先升後回　科網股力撐　滙豐回軟

港股早段曾升近300點，惟恒生指數受制20天線(20,754點)阻力，升幅收窄至百餘點，退至20,500點水平。國企指數升60點；科技指數升50點，主板成交400億港元。

大型科網股繼續支撐大市，惟升幅收窄。京東集團升2.8%；騰訊升1%；美團升0.8%；阿里巴巴升0.4%；小米集團升0.1%。嗶哩嗶哩績後曾飆一成，暫升幅收窄至5%；快手升3.2%。

金融股個別發展，友邦保險及工商銀行升1%；中國平安升0.5%；香港交易所升0.3%；招商銀行及建設銀行升0.2%。滙豐控股跌0.4%。

油價連升3日，三桶油有追捧。中國石油升2.4%；中國石化升1.9%；中國海洋石油升1.6%。

【09:20】港股隨外圍做好 科網股領漲 滙豐靠穩

港股開市跟隨美股做好，恒生指數升273點或1.34%，報20,703點；國企指數高開110點或1.61%，報6,967點；科技指數升106點或2.58%，報4,232點。

大型科網股領漲，京東集團升3.6%；美團升2.8%；騰訊升2.6%；小米集團升2.5%；阿里巴巴升2.1%。

金融股普遍做好，招商銀行升2.2%；友邦保險升1.5%；香港交易所升1.3%；中國平安升1.1%；建設銀行升0.8%。滙豐控股開市無起跌。