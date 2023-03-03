【高盛推介】美股低位反覆　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美國國債孳息率持續上升，10年及30年期債券孳息率皆突破4厘。有美聯儲官員表示支持下次加息0.25厘，並料今夏或會暫停加息。受言論影響，美股反彈收復部分日前下跌的失地，當中道指自3個月低位反彈，升幅最大，升341點或1.1%，納指及標指分別升106點及29點。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉及淡倉於周四(2日)皆獲資金轉向流入，分別有約40萬及660萬元。

道指方面，好倉於本周三及本周四共錄得約20萬元資金流入。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約860萬元。

標指方面，好倉於本周三錄得約20萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿12.2倍，少數中期兼貼價條款。

道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.7倍，中年期。

道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.6倍，最貼價條款。

納指購10684，行使價12,850點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿、低街貨。

納指沽10806，行使價9,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿7.1倍，中年期、高槓桿。

納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.0倍，貼價、低街貨。

標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿。

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