【高盛推介】美股低位反覆 兩手準備部署
2023年03月03日 10:24
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國國債孳息率持續上升，10年及30年期債券孳息率皆突破4厘。有美聯儲官員表示支持下次加息0.25厘，並料今夏或會暫停加息。受言論影響，美股反彈收復部分日前下跌的失地，當中道指自3個月低位反彈，升幅最大，升341點或1.1%，納指及標指分別升106點及29點。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉及淡倉於周四(2日)皆獲資金轉向流入，分別有約40萬及660萬元。
道指方面，好倉於本周三及本周四共錄得約20萬元資金流入。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約860萬元。
標指方面，好倉於本周三錄得約20萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿12.2倍，少數中期兼貼價條款。
道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.7倍，中年期。
道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.6倍，最貼價條款。
納指購10684，行使價12,850點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿、低街貨。
納指沽10806，行使價9,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿7.1倍，中年期、高槓桿。
納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.0倍，貼價、低街貨。
標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。