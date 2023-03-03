潘功勝：堅持住房不炒定位　支持新市民住房需求

內媒報道，人民銀行副行長潘功勝周五(3日)表示，2021年下半年以來，以恒大為代表的部分房企由於長期高槓桿、高負債、高周轉經營患上了嚴重的「高血壓」。針對房地產市場出現的調整，金融監管部門出台了「金融16條」，從供給和需求兩端發力，促進房地產市場平穩運行，出台了改善優質房企資產負債表計劃等。

他表示，隨着疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整，前期出台政策的作用空間大幅改善，近期房地產市場交易活躍性有所上升，房企尤其是優質房企融資環境明顯改善。下一步將堅持「房住不炒」定位，認真總結和吸取中國房地產市場發展經驗和教訓，支持剛性和改善性住房需求，支持新市民住房需求，支持租購並舉制度，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。他續稱，各部門各地方認真落實房地產長效機制，房地產行業快速擴張、價格過快上漲、房地產市場泡沫化的勢頭得到了遏制。

此外，潘提到人民幣已經初步具備了國際化使用的網絡效應，匯率彈性不斷增強，投資及避險功能逐步增強。隨着國際貨幣體系發展更加多元化，當前人民幣國際化面臨着比較好的環境。下一步將進一步完善人民幣跨境投融資、交易結算等基礎制度，擴大清算行網絡；加強金融市場向制度型開放轉變；支持推動離岸人民幣發展，完善離岸人民幣流動性供給機制，提升在開放條件下跨境資金流動的管理能力。