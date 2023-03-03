人行：人民幣7算非心理關口　初步具國際化使用網絡效應

人民銀行行長易綱表示，近年來人民幣匯率市場化形成機制使得匯率彈性增強，過去5年人民幣匯率波動率大約為4%，與全球絕大多數國家相若。他預期，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定，雖然會有所小幅波動，但對經濟有好處。

他指出，過去幾年人民幣兌美元匯率三次破7，但很短時間又回到7以下，7不再是心理障礙，市場預期比較穩定。長遠而言，匯率的穩定與老百姓福祉息息相關，過去20年，人民幣雖然波動，但總體兌美元升值20%，平均每年升值1%；按照國際清算銀行計算的實際有效匯率，人民幣兌全球主要貨幣升值40%，平均每年升值約2%，也是比較合適的水平。

人行副行長潘功勝表示，人民幣已經初步具備了國際化使用的網絡效應，其投資和避險功能逐步增強。隨着國際貨幣體係發展更加多元化，當前人民幣國際化面臨比較好的環境。下一步將進一步完善人民幣跨境投融資、交易結算等基礎制度，擴大清算行網絡；加強金融市場向制度型開放轉變；支持推動離岸人民幣發展，完善離岸人民幣流動性供給機制，提昇在開放條件下跨境資金流動的管理能力。