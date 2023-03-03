愛立信承認行賄　同意繳付16億元罰款

外媒報道，美國檢察官周四(2日)公布，瑞典電信巨頭愛立信(Ericsson)同意支付2.06億美元(約16億港元)的罰款，並承認違反《海外反腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act，FCPA)的反賄賂條款。

愛立信已經在2019年支付5.206億美元的罰款，涉及在吉布提、中國、越南、印尼和科威特賄賂政府官員以及偽造帳簿和記錄。此外，該公司向美國證券交易委員會(SEC)支付約5.4億美元。

作為2019年和解協議的結果，該公司與紐約南部美國檢察官辦公室簽訂延期起訴協議(DPA)。不過司法部表示，愛立信未能如實披露涉及該公司在吉布提和中國的計劃的所有真實資料及證據，違反協議。據稱，愛立信也未能披露在伊拉克實行類似計劃的潛在證據。

根據延期起訴協議，檢察官稱，愛立信利用外部顧問向政府官員行賄，並在全部5個國家管理帳外「賄賂基金」，使用「虛假合同」及「虛假發票」來掩飾資金性質。

美國司法部表示，愛立信在中國的員工向代理及顧問支付數千萬美元，其中至少有一部分用來向外國官員提供有價值物品，包括休閒旅遊及娛樂。

至於吉布提，司法部表示，一名愛立信員工向該國行政部門的高級政府官員，以及吉布提國有電訊公司行賄超過200萬美元。