【高盛推介】港交所突破340元創2周新高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所近日表現跑贏大市，周四(2日)逆市升約1.7%，周五(3日)早段繼續走高。開市隨即突破340港元，及後最高見342.6元，突破半個月高位。現回吐部分升幅，報338.8元，升約0.7%。港交所宣布，確認將於今年上半年開設倫敦辦事處。此外，財經事務及庫務局長許正宇表示，港交所將於本月修改主板上市規則，容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來港上市。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五至本周三共錄得約890萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於本周二至本周四共錄得約580萬元資金流入。

港交購24934，行使價350元，2023年5月25日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、高敏感度。

港交購13350，行使價368.2元，2023年6月27日到期，實際槓桿8.9倍，中年期、高敏感度。

港交購13175，行使價388.2元，2023年6月26日到期，實際槓桿10倍，行使價390元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價牛證中街貨較低。

港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.8倍，行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿之一。

港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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