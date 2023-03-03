泰加保險獲主要股東饋贈一家阿聯酋保險公司

經進一步討論後，於2023年3月2日，公司與吳宇協定，於完成必要的當地登記程序後，將該阿聯酋保險公司以饋贈方式注入集團。完成注入新業務完成後，該阿聯酋保險公司將成為公司直接全資附屬公司。

該阿聯酋保險公司於2022年7月在阿聯酋沙迦自貿區成立為有限公司，至今未有開展任何業務，而其獲許可從事一系列保險活動，包括人壽保險、非人壽保險、再保險、風險及損害評估以及保險代理及經紀。根據其編製截至去年12月31日未經審核管理帳目，其資產淨值約8.4萬港元。

董事會認為，注入該新業務是集團在海外保險市場建立地位的第一步，更重要是以饋贈方式進行，故不會對集團構成任何財務負擔。

公司股份自去年1月5日起停牌，並將繼續暫停買賣直至另行通知。