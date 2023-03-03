泰加保險獲主要股東饋贈一家阿聯酋保險公司
2023年03月03日 12:14
東網電視更多新聞短片
泰加保險(06161)公布，由於泰加子公司已根據於2022年10月5日發出之清盤令進行清盤，且因達成復牌指引所載規定之期限即將屆滿，董事會已提前致函公司各主要股東尋求協助及支持公司達成上市規則下之充足營運規定。前主席兼主要股東吳宇回覆告知，願意且有能力隨時提供各種支持，包括但不限於促使將一間阿聯酋保險公司的全部所有權免費饋贈予公司，以協助擴展至海外保險市場，從而幫助公司渡過難關。
經進一步討論後，於2023年3月2日，公司與吳宇協定，於完成必要的當地登記程序後，將該阿聯酋保險公司以饋贈方式注入集團。完成注入新業務完成後，該阿聯酋保險公司將成為公司直接全資附屬公司。
該阿聯酋保險公司於2022年7月在阿聯酋沙迦自貿區成立為有限公司，至今未有開展任何業務，而其獲許可從事一系列保險活動，包括人壽保險、非人壽保險、再保險、風險及損害評估以及保險代理及經紀。根據其編製截至去年12月31日未經審核管理帳目，其資產淨值約8.4萬港元。
董事會認為，注入該新業務是集團在海外保險市場建立地位的第一步，更重要是以饋贈方式進行，故不會對集團構成任何財務負擔。
公司股份自去年1月5日起停牌，並將繼續暫停買賣直至另行通知。