滙豐上季信用卡海外簽帳按年增50%　旅遊消費料續加大

市民在開關後急不及待衝出香港，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，去年第四季信用卡海外簽帳按年增長50%，相信隨着更多民眾出行，旅遊相關消費加大。

此外，她不擔心本地零售市道會受市民出外旅遊等因素影響，去年下半年信用卡消費額達雙位數按年增幅，認為民眾對疫情的擔憂已逐漸消退，樂意外出消費和用膳，零售消費市道繼續活躍。

滙豐今日宣布於滙豐Reward+應用程式(App)推出首個「獎賞錢e-Shop」合作商戶專頁，並邀得屈臣氏集團旗下易賞錢成為首個合作夥伴，讓滙豐白金Visa卡持卡人於Reward+ 以「獎賞錢」選購百佳超級市場、屈臣氏及豐澤的精選商品。

甘表示，雙方去年3月開始推出客戶獎賞計劃，目前已有逾10萬名持卡人將信用卡綁定到「易賞錢」應用程式，同時持卡人去年下半年在百佳、屈臣氏及豐澤的平均消費額亦比前年同期上升逾四成。她透露，滙豐Reward+下載量已達150萬。

本港已全面復常，該行財富管理及個人銀行業務部信用卡消費及獎賞主管周燦賢稱，料網上消費不受復常影響，去年網上消費額按年增近30%，料今年消費增長趨勢仍然凌厲，對今年網購消費額感到樂觀。