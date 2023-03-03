【收市開Show】兩會開幕後 恒指仲有冇得升？
2023年03月03日 16:15
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美國聯儲局委員「放鴿」，預計加息到夏季末，隔晚美股上升，港股周五(3日)高開273點後，升幅一度收窄至68點，隨後重拾升勢，收市則升138點，報20,567點，成交1,058億元。全國兩會本周末開幕，仲可唔可以帶動港股向上？
「中字頭」股份繼續有炒作，當中基建股升勢凌厲，中國交通建設(01800)升7.7%、中國中鐵(00390)升4.8%，中國鐵建(01186)升4.9%，基建股升完未？至於中資電訊股走勢個別，中國聯通(00762)升3.1%、中國電信(00728)則倒跌0.2%，中資電訊股近期表現強勁，未來走勢會係點？應唔應該趁回調撈貨？
內地商務部表示，將穩定提升重點消費，例如指導地方開展新能源車下鄉、支持新能源汽車消費等；車股憧憬國策扶持下，電動車股值唔值得吸納？比亞迪(01211)係咪首選？有咩憂慮？
嗶哩嗶哩(09626)上季經調整淨虧損收窄至13.14億元人民幣，券商引述管理層稱，今年目標為經調整淨虧損削半，股價勁升近一成，股民可唔可以繼續吼？另邊廂，阿里巴巴(09988)近日表現疲弱，失掉紅底股後，就連90元也失守，股份點解突然失去動力？應唔應該撈貨？
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