【收市開Show】兩會開幕後 恒指仲有冇得升？

美國聯儲局委員「放鴿」，預計加息到夏季末，隔晚美股上升，港股周五(3日)高開273點後，升幅一度收窄至68點，隨後重拾升勢，收市則升138點，報20,567點，成交1,058億元。全國兩會本周末開幕，仲可唔可以帶動港股向上？

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