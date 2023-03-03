比特幣急挫逾4% 道指期貨跌57點
2023年03月03日 16:17
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美匯指數報104.82；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9063；美元兌日圓報136.30；歐元處1.0617；英鎊報1.1974。金價報美元。油價跌0.1%，布油報84.63美元，紐油報78.06美元。比特幣急跌4.4%至22,382美元。道指期貨跌57點。
焦點數據：
17:00 意大利第四季國內生產總值
18:00 歐元區1月生產物價指數
●港股收報20,567點，升138點或0.67%，並結束4周跌勢，恒指本周累升557點，升幅2.78%。大型科網股支撐大市，京東集團升3.1%；騰訊升1.3%。此外，嗶哩嗶哩績後飆10.3%；快手升5.6%。https://bit.ly/3J65hmv
-華大及浪潮遭美列入貿易黑名單，浪潮數字曾挫14%。
-恒大據報本月推1萬套現樓促銷，全國260個城市同步啟動。
-中通快遞反駁沽空機構指控無根據兼多錯誤，股價微升。
-傳聞擬出售Thomas Cook，復星旅文咁樣回應...
-電視廣播股價飆逾兩成，夥淘寶作電商直播。
-永利澳門擬發行6億美元可轉換債券 股價曾跌逾4%。
-Silvergate正評估經營能力，合作夥伴割席，股價暴瀉逾50%。
●內地A股反覆穩升，其中滬綜指全日收升17點或0.54%，報3,328點，成交3,888.6億元人民幣。板塊方面，船舶製造股領漲近5%，飛機製造股漲2.1%，地產股升0.7%，金融股升0.4%。
香港經濟：
●香港2月PMI升至53.9，外貿訂單激增創新高。
香港樓市：
●荃灣綠化地申請改劃住宅發展，擬建518伙。
●藍灣半島套三房全海戶1099萬售，持貨4年微賺半成。
●元朗米埔住宅地修訂規模，單位量降1成至2771伙。
●粉嶺棕地申建高密度商住物業，提供3305伙。
●明年私宅落成料達2.7萬伙，創22載新高。
中國經濟：
●內地2月財新服務業PMI升至55，高過預期。
●人行：人民幣7算非心理關口，初步具國際化使用網絡效應。
●潘功勝：堅持住房不炒定位，支持新市民住房需求。
●易綱：人行續加大對科技創新及製造業支持。
中美角力：
●美商務部長：華府擬限制基金投資中國軍用科技範疇。
企業消息：
●日本住友商事重構稀土供應鏈，減少依賴中國。
●富士康擬斥54億在印度建新廠，加速「去中國化」。
●瑞信據報推7厘存息誘亞洲富人資金。
●美百貨公司Nordstrom擬關閉加拿大業務，裁員2,500人。
●花旗將裁員數百人，涉及投行及抵押貸款業務部門。
●戴爾上季業績勝預期，CFO年中退休。
●另一成就解鎖！Apple專利「Body ID」獲批，有呢兩大功能...
●愛立信承認行賄，同意繳付16億元罰款。
外地經濟：
●歐央行官員：核心通脹倘仍高企，利率有可能升至4%。
●日本2月服務業PMI終值54。