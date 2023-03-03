二手樓價指數按周升0.55%　創16周新高

中原城市領先指數CCL最新報164.23點，創16周新高，按周升0.55%，連升2周共2.65%。今周四大整體指數CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊升2周，為2022年5月以來首見。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.16點，創18周新高，按周升0.70%，連升2周共3.13%。CCL(中小型單位)報163.66點，創18周新高，按周升0.55%，連升2周共2.97%。CCL(大型單位)報167.15點，創11周新高，按周升0.55%，連升2周共1.14%。

上周CCL升幅擴大，今周升幅收窄，樓價升幅忽大忽小，但走勢繼續向上。CCL距離短期目標170點，僅相差5.77點或3.51%，相信復活節前後達到。3月1日起政府撤銷口罩令，對香港樓價的影響將會在3月下旬公佈的CCL才開始反映。

本周四區樓價三升一跌，港九市區繼續帶領大市上升。港島CCL_Mass報168.28點，創16周新高，按周升1.44%，連升2周共4.74%。九龍CCL_Mass報161.63點，創20周新高，按周升1.44%，連升2周共4.55%。新界東CCL_Mass報174.66點，創16周新高，按周升0.02%，連升5周共3.84%。新界西CCL_Mass報150.22點，為近15周次高，按周跌0.69%，連升2周後回軟。

以樓價谷底回升近10周計，CCL累升5.03%，CCL Mass升5.99%，CCL(中小型單位)升6.02%，CCL(大型單位)升0.62%。四區方面，港島升8.15%，九龍升7.87%，新界東升4.06%，新界西升2.50%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市及新界兩區。