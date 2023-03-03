港交所：在港上市外企可納港股通 首批有呢3隻...

此外，滬股通和深股通股票範圍也將擴大至包含符合一定條件的上證A股指數或深證綜合指數成分股，並將以截至2月17日的數據作標準，今次有598隻滬股，及436隻深股將加入。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，這次滬深港通南北向交易股票範圍的同時擴容對於兩地市場和廣大投資者來說都是好消息。這是互聯互通機制不斷發展和完善的又一重要里程碑，也是香港與內地合作夥伴及兩地監管機構緊密合作、精心準備的成果。

歐冠昇又指，今年是互聯互通迎來重大變化的一年，港交所將繼續與市場各方共同努力，進一步完善和拓展互聯互通機制，提升香港與內地市場的吸引力，連接中國與世界，期望能在未來幾個月給大家帶來更多好消息。