業主心雄反價　馬鞍山兩房叫貴18萬售出

樓市回勇，增強放盤業主叫價信心，市場續現反價買賣，馬鞍山曉峯灣畔兩房單位，原以700萬元放售，反價至718萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊稱，筲箕灣海灣華庭中層A室，實用面積約290方呎，兩房間隔，外區首置上車客在新印花稅惠及下加快入市，議價後原業主願意即時減價，旋即以440萬元入市，呎價約15,172元。

●美聯周永業表示，西灣河富欣閣中層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，上車客加快入市，以502萬元成交，呎價約17,431元，原業主於1997年12月以約277.4萬元，轉手帳面獲利約224.6萬元，物業升值約81%。

●中原楊文傑指，鰂魚涌康怡花園3月暫錄得2宗買賣，平均實用呎價約13,870元，屋苑C座低層6室，實用面積約509方呎，兩房間隔，有裝修，叫價750萬元，減60萬至690萬元易手，呎價約13,556元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角康澤花園D座中層6室，實用面積約532方呎，兩房兩廳，望樓景，最終成交價765萬元，呎價約14,380元，單位去年12月原先叫價達850萬元，期間減價85萬元，減幅達10%。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣宇晴軒3座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望園景，以約790萬元放盤約1個月後，經議價後決定以775萬元成交，呎價約17,574元，新買家為首置客。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園8座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以462萬元易手，呎價約9,545元，原業主早於1998年10月以152萬元購入，持貨約25年帳面獲利310萬元，單位期內升值約兩倍。

●中原伍國俊稱，何文田德星樓低層B室，實用面積約892方呎，套三房間隔，以1,148萬元連車位易手，呎價約12,870元，原業主於2017年2月以930萬元連車位購入，持貨6年帳面獲利218萬元。

●中原袁顯岸表示，紅磡半島豪庭2月共錄得6宗買賣，平均實用呎價錄約18,164元，屋苑1座高層H室，實用面積約962方呎，套三房連工人套房間隔，開價約1,750萬元，議價後以1,680萬元成交，呎價約17,464元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●中原曾日昇稱，青衣青怡花園6座高層B室，實用面積約343方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價650萬元，放盤超過一年，累減157萬元或24%，以493萬元沽出，呎價約14,373元，新買家為上車客。

●中原李子清表示，青衣區2月共錄約119宗成交，創兩年來單月新高，居屋海悅花園1座低層D室，實用面積590方呎，三房間隔，2021年中在已補價自由市場叫價760萬元，去年底多番減價，今年初減至560萬元，終以530萬元沽出，呎價約8,983元。

●中原黃政遠指，青衣盈翠半島3月速錄兩宗買賣，包括3座高層D室，實用面積約786方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,500萬元，放盤半個月，降價至1460萬元，用家前往睇樓，即晚帶票「翻睇」，減至1,445萬元沽出，呎價約18,384元。

●美聯蘇賽琼透露，荃灣荃錦中心1座低層D室，實用面積約438方呎，兩房間隔，減價20萬元，終以620萬元轉手，呎價約14,155元，原業主於2003年以100萬元購入，持貨逾20年帳面獲利520萬元，期內物業升值5.2倍。

●中原羅家俊稱，葵涌區2月錄得約30宗二手買賣，新葵芳花園D座低層8室，實用面積約418方呎，兩房間隔，1月開價588萬元，議價後以585萬元轉售，呎價約13,995元，新買家為上車客。

●美聯陳偉健表示，葵涌新葵芳花園C座低層4室，實用面積約400方呎，兩房間隔，最初叫價650萬元，近日原業主下調至600萬元，終獲以595萬元一筆過付款承接，較最初叫價累減55萬元，呎價約14,875元。

●祥益龍超君指，屯門豐景園1座低層2室，實用面積約339方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附有裝修及傢電，收樓後即可入住，原業主更有輕微議幅，遂便決定即睇即買，以458萬元購入自住，呎價約13,510元。

●中原何家樂透露，天水圍居屋天富苑M座中層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價480萬元，減價10萬元，以470萬元沽出，呎價約7,231元，新買家為「白居二」上車客，睇樓兩星期速買入上址。

●中原黎宗文稱，沙田第一城43座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，2月放盤時叫價約520萬元，議價後以518萬元易手，呎價約17,039元，新買家為上車客，原業主則於2017年以470萬元購入，持貨6年帳面獲利約47萬元，期內升值約10%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城3座高層C室，實用面積約753方呎，套三房間隔，望園景，原先連車位叫價1,280萬元，放盤8個月，累減282萬元，獲買家以998萬元不連車位承接，減幅約22%，呎價約13,254元。

●中原黎宗文指，沙田翠湖花園2月共錄約6宗買賣，屋苑E座中層8室，實用面積約764方呎，套三房間隔，叫價約1,080萬元，議價後連車位以1,050萬元易手，呎價約13,743元，新買家為用家，入市單位自住。

●美聯吳焯誠表示，大圍2月份區內公屋及居屋成交近20宗，按月升近四成，居屋海福花園2座高層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，去年已補價自由市場叫價750萬元，逐調低叫價至700萬元，終以646萬元成交，累減104萬元，呎價約13,402元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山曉峯灣畔2座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原叫價700萬元，反價18萬元，以718萬元成交，呎價約14,896元。原業主於2001年以約338萬元入市，現轉售帳面獲利約380萬元，升幅約1.12倍。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山薈晴1座中層B5室，實用面積約220方呎，開放式間隔，望園景，原先叫價380萬元，放盤1年，以370萬元沽出，呎價約16,818元，原業主於2016年11月購入上址，作價355萬元，持貨逾6年帳面獲利15萬元，期內升值約4%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山銀湖．天峰8座高層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，開價約960萬元，議價後以930萬元易手，呎價約16,667元，新買家為用家。

●美聯林健偉指，將軍澳峻瀅II第3座中層A室，實用面積約749方呎，套三房間隔，享山景及樓景，最初開價868萬元，放盤約三日時間，即獲外區上車客以855萬元承接，呎價約11,415元。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔1座中層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，最新以830萬元易手，呎價約16,211元，原業主於2014年6月以525萬元購入，持貨近9年帳面獲利305萬元離場，單位升值約58%。

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