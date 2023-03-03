資金賭日本幣策逆轉　Yen價反彈　每百日圓兌5.75港元

日本國債再次遭到拋售，10年期國債孳息率升穿0.5厘的上限，市場正押注日本央行的貨幣政策將會收緊。隨着新一任日本央行行長植田和男將於4月履新，有三分之二的經濟學家認為6月底前政策將會開始緊縮。另有分析估計，日本央行可能最快在6月或7月結束「量化及質化貨幣寬鬆(QQE)」及「控制孳息率曲線(YCC)」的極寬鬆貨幣政策框架，並推出一個全新的框架。

瑞銀證券日本首席經濟學家足立正道估計，在新框架中，日本央行將在前瞻指引中引入較低的長期政策利率，並輔之以靈活的QQE政策，為偶爾的購買資產留出空間。他認為，央行將能夠容忍10年期日債孳息率暫時上升到1厘，但不會超過這個水平。

幣策正常化過程漫長

QQE及YCC政策是日本央行目前兩大貨幣政策工具，通常在利率決議時分開進行表決。所謂「QQE」，其實是常說的量化寬鬆(QE，即央行透過印錢不斷購買國債提高貨幣供應)的「升級版」。在買債之餘，日本央行更會直接入市「買股」，購買交易所買賣基金(ETF)和日本房地產投資信託基金(J-REITs)，其上限分別為12萬億日圓(折合88.1億美元)和1,800億日圓(折合13億美元)，此上限會隨時間增加。

YCC則包含兩大利率指標，首先是短期政策利率為「-0.1厘」，即眾所周知的負利率政策；而長期利率(以10年期債息為基準)則為「零」。不過，這裏的「零」只是一個中位數目標，日本央行實際上允許10年期日本國債孳息率於正負0.5厘之間浮動，並透過入市買賣國債來實現這一目標。

足立正道認為，日本央行將於6月或7月進行「政策審查」，開始貨幣政策正常化的步伐，惟這一過程可能會相當漫長。央行他不太可能剛開始時就減持國債和其它資產，尤其是ETF和J-REITs，以避免金融狀況突然收緊導致債息飆升和股市暴跌；政策利率也可能會維持當前的「負0.1厘」。

每百日圓兌5.75港元

有調查亦發現，大約65%的經濟學家們預期，日本央行會在6月底之前開始收緊貨幣政策，這一比例在上月調查時為57%。雖然候任央行行長植田和男一再表示維持寬鬆政策是合適的，但市場似乎不相信他的說法。日圓兌每美周五曾高見136.09，相當於每百日圓兌5.75港元。

另邊廂，日本近期的通脹數據亦高於預期，東京2月消費物價指數(CPI)按年升3.4%，較前一個月回落1個百分點，但依然高於市場原先預期的3.3%，而且撇除能源及食品後CPI按年增幅達3.2%，按月多了0.2個百分點。2月失業率亦進一步跌至2.4%，勞動力市場的緊絀亦可能為核心通脹帶來更多的上行壓力。