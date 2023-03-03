【業主急走】太古城持貨5年見紅　美孚揸9年亦蝕離場

二手樓市交投氣氛持續向好，各個藍籌屋苑於3月已先後「開齋」，惟樓價恐難返回高峰，部分業主寧願「輸少當贏」蝕讓離場。鰂魚涌太古城剛有三房戶以1,230萬元轉售，約5年帳蝕20萬元。荔枝角美孚新邨套三房單位成交價，比近9年前購入價再低約3%。

中原張光耀透露，太古城3月暫錄約1宗買賣，上述成交單位為智星閣低層G室，實用面積約664方呎，望園景，獲用家承接，呎價約18,524元。原業主於2018年以1,250萬元買入，帳面貶值約1.6%。

同區另一大型屋苑康怡花園，本月更已錄得約兩宗成交，個別成交金額仍低於「7球」。該行楊文傑指，包括C座低層6室，實用面積約509方呎，兩房間隔，有裝修，原先叫價750萬元放售，減60萬元，以690萬元易手，呎價約13,556元。

九龍指標屋苑美孚新邨上月錄得成交中，佔約12%屬損手個案，情況亦有持續迹象。美聯吳志輝表示，該盤1期百老匯街14號中低層B室，實用面積約907方呎，望內街，去年12月叫價980萬元，減價至938萬元成交，呎價約10,342元，低市價約5%。原業主於2014年9月以968萬元購入，帳面需虧蝕30萬元。

至於上車盤，祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居13座中層G室三房戶，實用面積約547方呎，區內首置客的家人居於同屋苑，為方便照應，獲減價20萬元，即以560萬元一筆過付款購入，呎價約10,238元。原業主於2018年購入，帳面只升值約兩萬元，料蝕使費。