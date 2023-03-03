新盤轉旺　周五錄至少33宗成交

樓市氣氛向好，啟德及將軍澳餘貨盤趁勢開放現樓示範戶催谷銷情。一手市場於周五(3日)錄得至少33宗成交，當中粉嶺北系列項目佔10宗，總成交金額逾4,330萬元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期12伙提價最少1.5%

加價單位包括C座22樓16室，實用面積292方呎，一房間隔，連265方呎天台，原本定價為528.9萬元，已上調3%至544.8萬元，最新折實價為506.66萬元，折實呎價約17,351元。此外，ONE INNOVALE系列項目周五(3日)連環沽出10伙，共涉4,334.69萬元。

●21 BORRETT ROAD四房大宅逾1.5億沽

●啟德尚‧珒溋低座複式戶今起標售 做價有望挑戰項目新高

其中1伙連家具及裝修的低座複式戶周五(3日)起招標發售，售價及呎價有望挑戰項目新高。她表示，上述即日起發售的單位為低座B座地下及1樓A室，實用面積為2,567方呎，設計裝修及家具使費逾3,000萬港元，料成交呎價將高於4萬元。

●將軍澳海茵莊園單日沽7伙 共涉逾4,072萬元

最新沽出的7伙共涉4,072.7萬元，包括2座22樓B7室，實用面積300方呎，一房間隔，成交價614.8萬元，呎價約20,493元。上述最新開放的連裝修示範單位為11座35樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，利用「垂直空間」的概念自製閣樓。為配合項目銷售部署，樓盤聯同中原地產為買家送出置業優惠。

●西南九龍維港滙II 3日內沽出5伙 吸金逾1億元

●屯門上嵐單日錄3宗成交 一房售588萬元

建灝地產旗下屯門上嵐，周五(3日)公布已取得入伙紙，關鍵日期為2023年7月31日。項目最新單日售出3伙，總成交金額涉及1,708.9萬元。當中，16樓E室為實用面積285方呎的一房單位，成交價為588.26萬元，呎價約20,641元。

發展商表示，該盤由開售至今共售出67伙，共套現逾3.5億元。資料顯示，樓盤全盤提供112伙，全屬一房間隔，實用面積由265至290方呎。

●屯門OMA by the Sea連天台戶711萬元重新沽出

●啟德澐璟三房售3,670萬元

●元朗Grand YOHO第二期兩房終止交易

●太子安英大廈上樓書 擬部署出售

樓齡30年的太子安英大廈，上載樓書至一手住宅物業資訊網，擬部署出售。據樓書所見，項目坐落於廣東道1136至1142號，為一座樓高19層的住宅大樓，提供36伙。不過，現時由賣方捷英發展持有的單位僅餘3伙，實用面積全屬259方呎。

該項目每層設有兩伙，提供一部升降機。目前未售出的單位包括連719方呎平台的1樓A室、12樓B室、連175方呎天台的18樓B室。值得留意是，樓書列明，當買家購入單位收樓後，須向賣方支付水、電和燃氣的押金、償還管理保證金和維修基金。

項目同日上載價單及銷售安排，上述3伙的定價介乎420萬至520萬元，呎價由約16,216至20,077元，售價及呎價最高為1樓A室連平台戶。不設任何折扣。價單列明，上述3伙會連同現有的家具及配備出售。另已落實下周五(10日)先到先得形式出售。