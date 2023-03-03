新盤轉旺 周五錄至少33宗成交
2023年03月03日 22:04
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樓市氣氛向好，啟德及將軍澳餘貨盤趁勢開放現樓示範戶催谷銷情。一手市場於周五(3日)錄得至少33宗成交，當中粉嶺北系列項目佔10宗，總成交金額逾4,330萬元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期12伙提價最少1.5%
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周五(3日)修改價單，將12個單位的定價上調介乎1.5至5.5%，最多加價28.9萬元。
加價單位包括C座22樓16室，實用面積292方呎，一房間隔，連265方呎天台，原本定價為528.9萬元，已上調3%至544.8萬元，最新折實價為506.66萬元，折實呎價約17,351元。此外，ONE INNOVALE系列項目周五(3日)連環沽出10伙，共涉4,334.69萬元。
●21 BORRETT ROAD四房大宅逾1.5億沽
由長實集團(01113)發展、已出售予新加坡基金的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，今(3日)以逾1.5億元沽出項目的10樓7號單位，實用面積2,316方呎，採四房雙套連儲物室間隔，透過招標形式連1個車位成交，呎價約65,976元。
●啟德尚‧珒溋低座複式戶今起標售 做價有望挑戰項目新高
龍湖集團(00960)發展的啟德尚‧珒溋開售至今累沽606伙，套現逾113億港元。該集團香港高級營銷總監關靜如稱，項目平均成交呎價近2.8萬元，尚餘單位中，有34伙屬低座大宅、15伙屬高座標準戶及12伙屬高座特色戶。
其中1伙連家具及裝修的低座複式戶周五(3日)起招標發售，售價及呎價有望挑戰項目新高。她表示，上述即日起發售的單位為低座B座地下及1樓A室，實用面積為2,567方呎，設計裝修及家具使費逾3,000萬港元，料成交呎價將高於4萬元。
●將軍澳海茵莊園單日沽7伙 共涉逾4,072萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，繼昨日對傳媒開放現樓會所後，周五(3日)再開放一個連裝修現樓示範單位。項目是日再沽7伙，累計已售出654伙。
最新沽出的7伙共涉4,072.7萬元，包括2座22樓B7室，實用面積300方呎，一房間隔，成交價614.8萬元，呎價約20,493元。上述最新開放的連裝修示範單位為11座35樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，利用「垂直空間」的概念自製閣樓。為配合項目銷售部署，樓盤聯同中原地產為買家送出置業優惠。
●西南九龍維港滙II 3日內沽出5伙 吸金逾1億元
和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(3日)錄得兩宗成交，單日套現4,080萬元。其中，項目的3A座2樓A室，為實用面積781方呎的三房戶，連249方呎平台，以2,250萬元成交，呎價約28,809元。據悉，踏入3月僅3日，該項目已售出共5伙，涉及總成交金額逾1億元。
●屯門上嵐單日錄3宗成交 一房售588萬元
建灝地產旗下屯門上嵐，周五(3日)公布已取得入伙紙，關鍵日期為2023年7月31日。項目最新單日售出3伙，總成交金額涉及1,708.9萬元。當中，16樓E室為實用面積285方呎的一房單位，成交價為588.26萬元，呎價約20,641元。
發展商表示，該盤由開售至今共售出67伙，共套現逾3.5億元。資料顯示，樓盤全盤提供112伙，全屬一房間隔，實用面積由265至290方呎。
●屯門OMA by the Sea連天台戶711萬元重新沽出
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周五(3日)重新沽出1伙早前取消交易的單位，為2座17樓A3室，實用面積470方呎，兩房間隔，連326方呎天台，最新以711.7萬元，呎價約 元。
●啟德澐璟三房售3,670萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(3日)沽出6座30樓A室，實用面積950方呎，三房間隔，連1個車位以3,670.62萬元，呎價約38,638元。
●元朗Grand YOHO第二期兩房終止交易
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，錄得一宗終止交易個案。該盤的8座41樓G室，為實用面積543方呎的兩房單位，原本於2018年9月以1,121.8萬元招標沽出，當時呎價約20,659元，惟交易已於周四(2日)終止。
●太子安英大廈上樓書 擬部署出售
樓齡30年的太子安英大廈，上載樓書至一手住宅物業資訊網，擬部署出售。據樓書所見，項目坐落於廣東道1136至1142號，為一座樓高19層的住宅大樓，提供36伙。不過，現時由賣方捷英發展持有的單位僅餘3伙，實用面積全屬259方呎。
該項目每層設有兩伙，提供一部升降機。目前未售出的單位包括連719方呎平台的1樓A室、12樓B室、連175方呎天台的18樓B室。值得留意是，樓書列明，當買家購入單位收樓後，須向賣方支付水、電和燃氣的押金、償還管理保證金和維修基金。
項目同日上載價單及銷售安排，上述3伙的定價介乎420萬至520萬元，呎價由約16,216至20,077元，售價及呎價最高為1樓A室連平台戶。不設任何折扣。價單列明，上述3伙會連同現有的家具及配備出售。另已落實下周五(10日)先到先得形式出售。