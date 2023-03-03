美股道指升71點　紐約期油曾挫3%

美股周五早段靠穩，道指升71點，報33,075點；標指升18點，報4,000點；以科技股為主的納指升65點，報11,528點。港股夜期報20,612點，升38點，高水44點。

圍繞通脹與經濟情況的爭論，繼續影響着大市的走勢。美國財長耶倫深信通脹不僅能成功回落，就業也能保持在健康水平。她接受外媒訪問時指，無法認同通脹走向錯誤方向的說法，又謂消費物價指數(CPI)的按年升幅已連續7個月回落，核心CPI亦相對穩定。通脹回落態勢不會以一條直線的形式呈現，即使偶爾會有反彈，相信整體向下趨勢不會改變。

對於勞動力市場，她坦言目前仍然偏緊，因此聯儲局需要為市場降溫，但並不意味民眾將因此而大規模失業。她解釋，當經濟增長持續放緩，企業將不再迫切地招聘，從而不再推高工資，這一通脹增長動能便消失，相信在通脹回落同時，勞動力市場仍然健康，每名希望投身職場的市民都能找到工作。

不過，近日多位聯儲局官員連環「放鷹」，令市場對加息預期升溫。聯儲局理事沃勒表示，一系列「熾熱」的經濟數據或迫使聯邦基金利率加到高於5.1至5.4厘(即相當於浮動區間上限5.25至5.5厘、較現時高半厘至0.75厘)，才會正式見頂。

股市前景未明之際，大宗商品市場亦存在種多不確定因素。外媒引述消息指，石油輸出國組織(OPEC)兩個最大成員國沙特阿拉伯及阿聯酋的摩擦正在升級，後者正就退出OPEC展開內部討論。消息拖累國際油價受壓，紐約期油一度跌2.98%。

個股消息方面，連鎖超市Costco截至2月12日止季度收入按年增長6.47%至552.66億美元，低過預期，純利升12.85%至14.66億美元。財務總監Richard Galanti稱，上季包括傢俬、小家電及珠寶等貴價非必需品部門銷售疲弱，又指普遍業務的毛利率均下跌，其中新鮮食品跌幅更勁，將繼續保持價格不變或減價改善競爭力，該企股價周五早段跌3.5%。

無廠半導體設計公司博通公布，截至1月29日止一季收入15.68%，純利按年大增57.38%至37.74億美元。博通股價升4.19%。電腦生產商Dell季度業績展望差過預期，其股價早段微增0.2%。