東方日報B1：華財金官員開腔撐經濟

內地即將發布政府工作報告，多名財金高層率先露面，釋放對人民幣匯率、利率(降低存款準備金率)及通脹前瞻等利好信號！其中，中國人民銀行行長易綱明確指出，人民幣兌每美元「7算」已非心理障礙；外匯局局長潘功勝則表示，中美息差將持續靠穩或趨收斂；而副行長劉國強更言之鑿鑿指短期通脹可控。3大巨頭的維穩經濟言論，誠然能為今年滿布不確定性的宏觀境況打下一口強心針！

易綱昨於發布會上開宗明義，指人行會精準有力實施好穩健的貨幣政策，首先就是保持幣值穩定。對於過去5年，人民幣兌每美元匯率3度跌穿又回升「7算」以下的雙向波動，他坦言匯市彈性增強。在國際上，有些國家因匯率大幅貶值而難以跨越中等收入陷阱，內地能守穩兼具彈性的匯率至關重要，今年當局還會實施相同機制。3月以來，在岸及離岸人民幣兌每美元6.9關口失而復得，周五(3日)一度高見6.88水平。

提到國際金融環境變化時，潘功勝表示，市場對美國聯儲局加息接近尾聲、美元持續升值動力減弱的共識度較高，故料今年聯儲局貨幣政策緊縮的幅度將趨緩和，外溢效應總體將邊際弱化，中美息差將維持穩定，或趨於收斂狀態。換言之，人民幣資產將重現投資價值。

中外投資內地市場的信心大增，也建基於當局近年化解金融風險的舉措，房地產調控方針亦清晰可見。潘續指，2021年下半年以來，部分房企因長期「高槓桿、高負債、高周轉」經營而患上「高血壓」，最終由「高血壓」變成「中風」。在各部門及地方政府落實房地產長效機制後，已遏制房地產市場泡沫化的勢頭。

易綱明言，下一步將推動《金融穩定法》，依法將各類金融活動全納入監管。同時，他亦正面回應了今年是否降準減息的提問，指目前實際利率水平合適，而降準對於提供長期流動性、支持實體經濟，仍是一種較有效方式。副行長劉國強就補充，會適時適度調整貨幣政策工具，及堅持正常貨幣政策，不搞「大水漫灌」，並持續對結構性貨幣政策工具進行評估，對階段性特徵明顯的工具將及時退出，不會急轉彎。

不過，有投行預期政策支援可能更強。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤預計，今年人行會再降準一次，不會下調中期借貸便利(MLF)等政策利率，但貸款市場報價利率(LPR)或進一步小幅下調，信貸增速料溫和回升至10%，仍會強調提振消費，但不會實施大規模消費刺激或收入補貼。

對於消費需求加速復甦，劉續指，從短期看，通脹壓力總體可控；從更長時間看，外部環境難以預料，需求還在逐步恢復，內地會樹立底線思維，對通脹保持警惕，但今年內地通脹料保持溫和。