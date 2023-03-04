東方日報B1：華財金官員開腔撐經濟
2023年03月04日 00:11
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人行表示，會精準有力實施好穩健貨幣政策。
內地即將發布政府工作報告，多名財金高層率先露面，釋放對人民幣匯率、利率(降低存款準備金率)及通脹前瞻等利好信號！其中，中國人民銀行行長易綱明確指出，人民幣兌每美元「7算」已非心理障礙；外匯局局長潘功勝則表示，中美息差將持續靠穩或趨收斂；而副行長劉國強更言之鑿鑿指短期通脹可控。3大巨頭的維穩經濟言論，誠然能為今年滿布不確定性的宏觀境況打下一口強心針！
易綱昨於發布會上開宗明義，指人行會精準有力實施好穩健的貨幣政策，首先就是保持幣值穩定。對於過去5年，人民幣兌每美元匯率3度跌穿又回升「7算」以下的雙向波動，他坦言匯市彈性增強。在國際上，有些國家因匯率大幅貶值而難以跨越中等收入陷阱，內地能守穩兼具彈性的匯率至關重要，今年當局還會實施相同機制。3月以來，在岸及離岸人民幣兌每美元6.9關口失而復得，周五(3日)一度高見6.88水平。
提到國際金融環境變化時，潘功勝表示，市場對美國聯儲局加息接近尾聲、美元持續升值動力減弱的共識度較高，故料今年聯儲局貨幣政策緊縮的幅度將趨緩和，外溢效應總體將邊際弱化，中美息差將維持穩定，或趨於收斂狀態。換言之，人民幣資產將重現投資價值。
中外投資內地市場的信心大增，也建基於當局近年化解金融風險的舉措，房地產調控方針亦清晰可見。潘續指，2021年下半年以來，部分房企因長期「高槓桿、高負債、高周轉」經營而患上「高血壓」，最終由「高血壓」變成「中風」。在各部門及地方政府落實房地產長效機制後，已遏制房地產市場泡沫化的勢頭。
易綱明言，下一步將推動《金融穩定法》，依法將各類金融活動全納入監管。同時，他亦正面回應了今年是否降準減息的提問，指目前實際利率水平合適，而降準對於提供長期流動性、支持實體經濟，仍是一種較有效方式。副行長劉國強就補充，會適時適度調整貨幣政策工具，及堅持正常貨幣政策，不搞「大水漫灌」，並持續對結構性貨幣政策工具進行評估，對階段性特徵明顯的工具將及時退出，不會急轉彎。
不過，有投行預期政策支援可能更強。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤預計，今年人行會再降準一次，不會下調中期借貸便利(MLF)等政策利率，但貸款市場報價利率(LPR)或進一步小幅下調，信貸增速料溫和回升至10%，仍會強調提振消費，但不會實施大規模消費刺激或收入補貼。
對於消費需求加速復甦，劉續指，從短期看，通脹壓力總體可控；從更長時間看，外部環境難以預料，需求還在逐步恢復，內地會樹立底線思維，對通脹保持警惕，但今年內地通脹料保持溫和。
另方面，中美科技戰不斷升級，國務院副總理劉鶴日前現身北京調研集成電路企業發展，誓言要制訂符合國情和新形勢的集成電路產業政策。風雨飄搖的科技戰下，外界留意到騰訊控股(00700)主席馬化騰、聯想集團(00992)主席楊元慶等曾為內地最具影響的商界領袖不在今年兩會的代表或委員名單當中，反觀華虹半導體(01347)董事長張素心、多名晶片研究人員卻在列，反映當局高度重視半導體產業發展，務必實現核心技術自主創新的目標。