【東方日報產評】匯市大戲快上演　全球資金大挪移

在預期美國聯儲局本月再度加息半厘下，美元一度復強，引發一眾非美貨幣波動。及至近日，日本債息表現顯示，資金明顯押注日本央行行長4月換人前後，或會釋放更多調整超寬鬆貨幣政策的信號。有心理準備，一旦日本改變維持多年的超寬鬆貨幣政策，勢必引發日本國內和國際資本市場的新一輪動盪，全球資金將趨向更多元平衡發展，美息持續上升而重演去年美元「一匯獨強」的可能性下降。

去年美元在匯市獨當一面，一方面是美國激進加息所致，另一方面是在國際上，中國防疫「清零」、歐洲能源危機，日本持續奉行超寬鬆幣策等綜合因素所成就。不過，隨着日本通脹回升，日圓一度貶至150日圓兌每美元水平，去年底日本央行終於出手，繼續維持將基準利率在歷史低位的負0.1厘水平，將10年期國債收益目標維持在接近零水平附近，決定「大幅」增加每月債券購買規模，從原先計劃的7.3萬億日圓增至9萬億日圓的同時，令人意外的，是修改了其控制孳息率曲線（YCC）政策，允許10年期國債收益率上限從之前的0.25厘上升至0.5厘。這一舉動，意味日央行一直堅持的量化寬鬆政策開始有所調整，政策轉向的信號，變相為日本的貨幣政策正常化揭開序幕。

要知道，美國和日本作為已發展國家，日圓與美元一樣，都是傳統的避險貨幣，手執國際外匯市場交易量牛耳，龐大的海外淨資產及高流動性，支持匯率相對穩定，有利於被用作外匯投資作對沖之用。

只是日央行這些年一直奉行的超寬鬆貨幣政策，美日息差不斷擴闊，日圓作為避險貨幣未起到避險功能，單是去年貶值幅度達三成可謂超嚇人！

不過，如今情況有變，日本最新核心通脹率已攀升至41年新高，遠超日央行2%的目標水平，已擺脫通縮的事實，不能再視而不見。尤其去年日圓貶值無可避免損及日本企業的海外盈利表現，亦不利內部消費需求，且日本政府的債務在加息後風險正加大。去年底先行調整YCC政策，6至9個月後的今夏，再藉日央行行長換人來正式為超寬鬆貨幣政策畫上句號，逐步推展貨幣政策正常化，可能性愈來愈大。

雖然候任日央行行長植田和男近日的語調未見「放鷹」，惟擺在眼前的事實是，日本調整貨幣政策的條件已出現，市場還是押注今年政策轉向，見到日本10年期國債孳息率昨再突破央行目標上限，正是資金取向的體現。

若今年稍後時間，見到日本開始跟隨歐美升息方向的判斷無誤，即使是有序的調整，必會引發全球資金大型拆倉潮，對日本以至國際資本市場引起一番衝擊，故年內投資者須將防範匯市波動的風險放在更高位置。

當日本的貨幣貶值救經濟走到盡頭，超寬鬆貨幣政策到了拐點，巧遇美國經濟衰退風險不斷增加，中國經濟復甦可持續性尚不確定，這3大經濟體的任何政策誤判，足以將全球經濟推向深淵。得高度注視日圓去向，說不定就成為今年環球金融市場的「黑天鵝」。