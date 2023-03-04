法貿：美息續上調港勢跟加　港樓價恐挫一成

美國聯儲局幾可肯定年內會持續加息，在港元聯匯制度之下，香港加息步伐即使略有滯後，但大方向得跟着加息方向走，利率因素變相抵銷了部分由疫後兩地通關推動經濟復甦所帶來的效益。法國外貿銀行最新發表的報告更指出，假設香港的宏觀審慎政策沒有變化，按揭利率繼續攀升，將導致樓價繼續下跌一成！

港府上月底已經發布財政預算案，試圖為經濟、市民及企業提供支援。不過，法貿亞太區首席經濟學家艾西亞發表的研究報告指出，預算案對經濟提供了有限的支援，但缺乏結構性解決方案，這受到財政狀況的限制。政府只能先努力減少過去幾年由於疫情支出而膨脹的預算赤字，繼而限制了解決長期問題、提出重大方案的空間。

就預算案的另一重點--房屋問題，該行認為，香港樓價有下行壓力，土地銷售及印花稅隨之下降，對財政收入也產生負面影響。儘管港府試圖通過降低首次置業者的從價印花稅來促進樓市銷售，但收效甚微。此外，與內地重新開放可能會提供一些幫助，但決定性因素仍在於美國聯儲局的加息步伐。

一個月港元拆息回升

與樓按相關的一個月港元拆息(HIBOR)周五報3.05536厘，按日回升0.01816厘。該行早前發表的報告預計，香港樓價本輪下跌周期，將由2021年底高位累跌25%。由於去年樓價已跌約15%，假設預計情況持續，則今年料再繼續下跌一成，至明年跌幅才有望收窄至低單位數字。

該行又提到，令人失望的是，除了已經公布的簽證計劃外，目前香港仍缺乏阻止人才流失的政策，例如通過改善醫療、增強房屋可負擔性及青年發展計劃等方向來提高生活質素，進而留住現有人才；更警告到2040年，香港高齡人口比例將由去年的20%上升至35%，屆時勞動人口將減少17%或85萬人。值得留意，預算案唯一新宣布的是資本投資者入境計劃，但投資僅包括房地產以外的資產，料可成為政府債券買家的一個來源，但不能惠及樓市。

雖然香港經濟及樓市面臨的壓力，在中港兩地通關、人口恢復之後或有所緩解，但該行表示，這不代表未來沒有挑戰。由於地緣政治動盪，愈來愈多的公司將會分散資產，這將會對香港的資本流動構成壓力；且內地經濟持續放緩，對香港作為區域貿易和物流中心，以及國際金融中心的角色勢必有影響，意味世界會更加關注中港以外，即東南亞和印度等市場的增長和機遇。

香港2月PMI升至53.9

標普昨日公布，上月香港採購經理指數(PMI)經季節調整後，從一月的51.2，升至53.9，是連續兩個月增長。中港兩地先後在新年交接之時放寬防疫措施，加上疫情降溫，促進了市場對港商品與服務需求。不過，法貿預期，上述提及的負面因素，或會削弱香港的勞動力需求，並抑制未來幾年樓市的發展勢頭，阻礙香港恢復到疫情前的潛在增長率，並影響家庭收入回升。

事實上，標普早前亦曾發表報告提醒，外圍環境不確定性影響內地出口，或進而拖累本港轉口，加上本港旅遊業可能面對的挑戰，都可能影響本港復甦進度。