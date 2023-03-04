內房翻身靠呢鋪！傳恒大急賣樓套現
2023年03月04日 06:00
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（Getty Images圖片）
本月20日將要在香港面臨清盤聆訊的中國恒大(03333)，盛傳會加緊賣樓套現救亡！內地媒體引述該企主席許家印近日在月度工作會議表示，要緊抓市場機遇，在3月份推出一萬套現樓優惠促銷，實現今年首季業績「開門紅」，營銷活動將覆蓋全國260個城市，涵蓋住宅、商舖和車位等不同物業類型。
有機構統計數據指，恒大2月樓宇銷售額為46.8億元人民幣(下同)，按月和按年增長1.4倍和6.7倍，重返全國房企銷售排行榜30強。然而，業內人士認為，該企要走出債務危機，仍需要獲得更多的融資渠道。
另外，內地消息指，世茂集團(00813)全資子公司世茂建設擬重組「20世茂04」、「15世茂02」等7隻債券。債券本金自2024年6月份起分為13期兌付，最後一期將在2027年9月兌付完成。債券持有人擬在3月1至15日召開會議，作為其境內債進行債務重組的程序。
內地四大國有銀行據報正牽頭安排向華南城(01668)的一家子公司，提供至少30億元的3年期銀團貸款。融資金額或用於償還境內信託類等高息債務，利率預計在6厘以下。
內房企陸續公布上月銷售。其中碧桂園(02007)今年2月實現權益合約銷售約248.5億元，按年下跌24.1%；合景泰富(01813)上月預售額為43.2億元，按年減少約1.4%；同期大唐集團(02117)合約銷售約14.73億元，按年減少31.17%。