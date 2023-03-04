阿聯酋擬退出OPEC空穴來風？分析咁講...

外媒報道，阿聯酋與沙特阿拉伯的裂痕日益加深，前者正在就退出石油輸出國組織(OPEC)進行內部討論，而且一旦阿聯酋退出，將削弱OPEC在全球石油市場的影響力，消息一度拖累國際油價急挫。

不過其他媒體之後引述知情人士和阿聯酋官員表示，相關報道「與事實相去甚遠」，澄清阿聯酋並沒有離開OPEC的計劃，帶動油價止跌回升。

儘管傳聞迅速被戳破，但分析指，相關消息依然反映阿聯酋渴望成為能在政策上挑戰沙特阿拉伯的石油生產國，並將兩國背後分歧公之於眾。OPEC代表亦曾透露，阿聯酋一直私下推動OPEC提高產油配額，只是經常遭到沙特阿拉伯的拒絕。

市場認為，由於阿聯酋擁有世界上最大的未開發原油儲量，所以相比沙特阿拉伯，更希望在石油需求枯竭之前盡可能多地出售原油，特別是趁着價格高企的時候加速生產和銷售。同時，阿聯酋與沙特阿拉伯在地緣政治，特別是也門衝突中的立場分歧逐漸擴大。與沙特阿拉伯不同，阿聯酋似乎想減少與美國的對抗姿態，並更快速地修復與伊朗、土耳其和敍利亞等國的關係。

不僅如此，阿聯酋和沙特阿拉伯近年來也成為經濟競爭對手，沙特阿拉伯王儲試圖吸引更多外國公司將地區總部遷至當地，這直接挑戰了阿聯酋作為中東國際金融和商業中心的歷史地位。