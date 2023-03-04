1周10大驚奇︰禽流感再起　「雞蛋通脹」席捲全球

本周香港終於取消了口罩令，象徵着過去3年的新冠疫情終於告一段落。然而，新一場的禽流感疫情正在全球範圍內肆虐，雖然未有對人類健康造成太大的威脅，但對日常生活的影響絕對不容忽視！皆因全球雞蛋價格都正在飆升，一向受香港人歡迎的日本蛋，價格更創下歷史新高。

【1、禽流感肆虐 推升全球雞蛋價格】

從美國、歐洲、到日本、新西蘭，「雞蛋通脹」早已橫行，除了引發全球「蛋荒」的凶手禽流感外，供應鏈問題、氣候變遷，飼料與能源價格上漲，都有份共同推升雞蛋價格。

香港是日本雞蛋的最大海外買家，不少港人都鍾情於日本蛋。日本大型雞蛋批發商「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格，2月22日335日圓(19.35港元)，創1993年開始有紀錄以來的新高，相較2022年2月的175日圓高漲近一倍。

在美國，2021年12月一打A級雞蛋平均售價為1.79美元，到了去年12月漲至4.25美元，到今年1月已漲到4.8美元；一年來全美雞蛋零售價格已飆漲150%，漲幅超過所有消費品。農業部的經濟研究中心指出，現在飼養母雞的價格比前一年至少高出50%。在產量減少下，許多零售商店紛紛限制顧客的購買盒數。

在歐洲，從2021年11月到2022年11月，整個歐元區雞蛋價格平均上漲了69.3%，在過去6個月更是勁升了75%。

禽流感疫情爆發迫使雞農大規模撲殺雞隻，並導致雞蛋產量銳減及市場供貨短缺，成為過去一年來全球蛋價飆漲的罪魁禍首。例如，自2022年初以來高致病性禽流感已造成美國約5,800萬隻禽鳥死亡。

歐洲食品安全局，歐洲同一期間撲殺的禽鳥數量多達5,000萬隻；日本亦已撲殺約1,235萬隻家禽，其中包括超過1,100萬隻下蛋母雞。

分析師還提出其他原因，包括烏克蘭戰爭導致雞肉和雞蛋短缺、極端天氣事件造成供應危機，以及黃豆、玉米、小麥等飼料價格上漲，致使以合理價格產出雞蛋變得更加困難。

【2、石油市場短缺 油組下半年或重新增產】

除了糧食(雞蛋)短缺外，能源亦恐面臨短缺。高盛分析師表示，中國燃料需求強勁回升，以及其他生產國供應趨平，將令石油市場在今年下半年陷入短缺，推動石油輸出國組織(OPEC)在6月的會議上逆轉其減產政策。

高盛報告指，假設OPEC在下半年每日增產100萬桶，預計到12月油價將逐漸上升至每桶100美元。不過，如果OPEC維持不變，布蘭特期油則可能在12月見每桶107美元，之後不斷上升。

此外，高盛對第二季布蘭特期油價格的預測，從每桶105美元下調至90美元。

【3、Tesla指新一代電動車棄用稀土】

雞蛋及石油這些常見的資源愈來愈稀缺之際，過去相當「珍貴」的稀土戰略意義卻大減，西方龍頭電動車企特斯拉(Tesla)便豪言，「3種稀土」於「下一代永磁摩打」的含量一律跌至零，或改寫供應鏈。

Tesla沒有披露將被棄用的稀土是甚麼，指Model Y的永磁摩打含約500克「稀土1」，「稀土2」和「稀土3」各約10克。市場相信1是用於強力磁鐵的釹；2和3是鋱和鏑，為釹磁的添加劑。

【4、陸東：Tesla難成最終贏家 想丟咗部車】

特斯拉(Tesla)雖然豪言要淘汰稀土，但難保該公司自身可能也是汽車產業中被淘汰的對象。

【5、陸東︰地產股恐跑輸大市】

陸東分享了他對本地地產股的看法，認為板塊將跑輸大市，但整體市道會較內地樂觀。他同時質疑，香港作為世界金融及貿易中心的角色能否維持，並對此感到悲觀。

他解釋，由於部分本地發展商負債較高，故料未來地產股或出現明顯抽水潮，因而令板塊相對跑輸大市。

至於環球股市，他指弱日圓下當地部分企業應可受惠，但南韓、新加坡股市則要迴避。台灣情況猶如香港般「夾在中美之間兩難」，所以都未必有好日子過。

【6、大鱷艾因霍恩：通脹及息口料續升 美股勢危】

隨着美國加息預期不斷升溫，美國股市下跌亦成為近期比較大的風險之一。在2008年憑沽空雷曼兄弟而打響名堂、著名對沖基金經理艾因霍恩(David Einhorn)表示，由於通脹與利率可能繼續攀升，因此仍看淡美股。

他接受外媒訪問時稱，應對股市看跌，對通脹看升。他相信，美國聯儲局在抗擊頑固的通脹上有更多工夫要做，甚至加息加得高過預期。

較早時，美國10年期債券孳息升穿4厘，是去年11月以來首次。艾因霍恩相信，美國長債與短債孳息近期將繼續上升，升勢很可能較人們預期為高。

對於股市，他指聯儲局的確想股價更低，如果當局對股市少一點關注會更好，又表示對整體市場去向看法保守。

艾因霍恩主理的對沖基金Greenlight Capital去年錄得36.6%回報，主要是受惠於沽空科技股。

【7、大摩分析師料美股3月面臨重大熊市風險 】

摩根士丹利的策略師表示，美股面臨的不利因素將於本月進一步增加，例如公司業績下滑及高估值等問題。

以Michael Wilson為首的大摩策略師於一份報告中寫道表示，「基於我們盈利衰退遠未結束的觀點，我們認為3月是下一波下跌的高風險月份」。他曾準確預測股市下跌，在去年的《機構投資者》調查中排名第一。Wilson指分析師暫停下調未來12個月的業績預估，激發投資者樂觀情緒。

【8、高盛CEO：未來幾年在華營運更艱難】

高盛行政總裁所羅門(David Solomon)接受外媒訪問時警告，未來幾年在內地的經營將變得更加艱難，但補充指該行將繼續為內地客戶提供服務。

所羅門承認，公司在部分消費者業務中執行欠佳，但指管理層會反思並從中吸取教訓。

所羅門指，未來幾年公司真正的增長機會圍繞資產管理及財富管理，又指高盛已經是全球第5大活躍資產管理公司。

展望未來，所羅門表示，市場情緒略有改善，但客戶仍擔心通脹持續會拖累經濟。他指，下半年資本市場可能會有所改善，但前景存在很多風險。

此外，高盛財務主管Denis Coleman表示，在今年裁減3,200名員工後，高盛已停止在員工離職時填補空缺，並專注於戰略性招聘。這些措施將使薪酬成本減省6億美元。

【9、全球供應過剩 花旗料晶片股最壞情況未到】

環球經濟表現欠佳，晶片產業是其中一個所受衝擊最大的行業。花旗研究部表示，隨着晶片需求疲軟蔓延至更多終端市場，預測晶片股最壞情況尚未到來。

花旗分析師ChristopherDanely在報告中寫道，個人電腦(PC)和無線部門的晶片過剩問題只解決了「一半」，而個人電腦和以工業為重點的晶片公司利潤率預測也在下降。Danely表示，雖然汽車行業需求保持穩定，但佔半導體終端需求70%的PC、智能手機、數據中心和消費電子市場仍在惡化。

【10、遭Coinbase下月中停止交易 BUSD市值大插水】

同樣遭遇劫難的，還有此前一度熱炒的加密貨幣，就連所謂與美元掛鈎的「穩定幣」也難於幸免。在美國上市的加密貨幣交易所Coinbase表示，將於3月13日停止幣安美元穩定幣(BUSD)的交易，不過強調用戶仍然能自由撤回資金。

Coinbase發言人表示，會定期監視其交易平台上的資產，已經確定BUSD目前不符合其交易標準。隨着BUSD發行商Paxos遭美國證券交易委員會(SEC)及其他監管機構狙擊，宣布停止鑄造新幣後，BUSD逐步退出歷史舞台已成大局。

CoinDesk數據顯示，目前BUSD市值已下滑至約106億美元，就快跌穿百億美元大關。BUSD現時市值距離監管行動前的161億美元水平，已失血約34%。