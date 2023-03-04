【錢夫人巡鋪】港銀長息失守4厘　靠虛銀短息等時機？

踏入2023年，季節性因素拖累港元拆息回調；不過，美國聯儲局官員周三再度「放鷹」，明言利率需進一步提高，並在明年保持高位以抑壓通脹。隨着美息尚未見頂，加上本港經濟活動逐漸恢復，是否預示港銀將上調利厘，「息」誘客戶搶存款？食息一族宜再靜待時機？

創興銀行及南洋商業銀行的1年期定存息亦有3.9厘。不過，創興之起存額為50萬元，5,000元的利率則際至3.7厘；而南商的「智優息定期存款」，需為該行「南商理財」之客戶，起存額為100萬元；普通客則有3.8厘，入場費則降至10萬元。

若想降低入場門檻，可選擇信銀國際推出的1年期網上/手機銀行定存優惠，使用新資金開立定存息率達3.9厘，且起存額僅為1萬元。

虛銀1個月10厘息搶新客

同一時間，虛擬銀行亦進入搶客潮，紛紛祭出優惠搶客。先為虛擬銀行MOX，將其1個月10厘息優惠日期再延遲至3月底；新客戶使用邀請碼「MOXSAVE」成功開立戶口，在開戶首7日內開設1個月港元定存，可享額外9.7厘年利率，連同0.3厘的基本利率，即可擁10厘定存息優惠。若新客以上限5萬元開納1個月定存，即可獲416元。

平安壹賬通銀行(PAOB)亦推出新客定存優惠，截至今年3月底，新客成功開戶並敍造3個月港元定存，首8.8港元可有6厘息口優惠，即完期最高可獲1,320元「袋袋平安」；若5萬敍造3個月定存則有750元。