致富智庫：「穩定幣」係乜？主要3大類市佔已達90%

數碼年代，貨幣亦在推陳出新。加密貨幣應運而生，除了投資者熟悉的比特幣(Bitcoin，BTC)、以太幣(Ethereum，ETH)之外，穩定幣(Stablecoin)是目前市場流行的加密幣種類之一，其主要賣點是聲稱與美元等有穩定價格的資產掛鈎，以支持其信用度。不過，隨着去年加密幣交易所FTX破產，美國開始收緊對加密幣的監管，近期更向全球第3大穩定幣─幣安美元穩定幣(BUSD)開刀，將之列為未註冊證券，納入美國證券交易委員會(SEC)的監管，令大家又再度關注投資穩定幣的風險到底有幾大？小編將分兩期講解，今期由甚麼是穩定幣說起。

穩定幣可以說是加密貨幣中的避險資產，聲稱設有機制將其價格穩定至某一水平，其特點是與美元等法定貨幣價值掛鈎，同時又具備加密貨幣快速便利轉移的特色，既是一種交易媒介，也被用作避險和賺取回報的工具。

●價值與美元等貨幣掛鈎

穩定幣有不少種類，但絕大部分是「法幣穩定幣」(Fiat-Collateralized Stablecoins)，即用加密貨幣形式模仿傳統法定貨幣例如美元，具體是根據市場需求抵押美元來獲得加密貨幣，如市面上的USDT，就是以美元1：1抵押。其餘兩種分別為「加密貨幣穩定幣」(Crypto-Collateralized Stablecoins)及「演算法穩定幣」(Non-Collateralized or Algorithmic Stablecoins)。

穩定幣讓投資者在交易加密貨幣時，可有一個穩定價格，但是與法定貨幣掛鈎的穩定幣通常是中心化的，即由一個實體操作，非但存在信用風險，其實亦有違加密貨幣「去中心化」的理念。

●分3大類 市佔率達90%

法幣穩定幣：目前，市場上最大的3種穩定幣，正正都是中心化的，合計市佔率達90%，分別是Tether發行的USDT(50.3%)、Circle發行的USDC(29.9%)及Paxos在幣安品牌支持下發行的BUSD(11.5%)。以美元穩定幣作例子，每一個美元穩定幣，發行人聲稱背後都儲存了等值美元法定貨幣作掛鈎擔保。

在買賣加密貨幣時，由於使用法定貨幣涉外匯管制、可追蹤、費用成本較高等問題，故不少加密貨幣交易，都會以穩定幣作為交易媒介，甚而被加密貨幣投資者視為避險資產。每次比特幣價格大幅波動，不少投資者沽出比特幣，換為穩定幣，候低再進場，正是最常見的例子，其考慮離不開交易時間和費用都會比轉換法定貨幣更加划算。

加密貨幣穩定幣：是以加密貨幣來作抵押，惟始終加密貨幣的價格波動較大，故一般會進行超額抵押，即抵押的資產價值，會超過發行的穩定幣價值，以為承受相關波動預留空價。MakerDAO(DAI)正是用以太幣來作抵押的穩定幣，其儲備穩定幣1.5至2倍價值的以太幣，一旦以太幣的價格大跌，至低於抵押率150%，就會引發清償結算，以維持其基本價值。

演算法穩定幣：主要以智能合約演算法來創造「去中心化的央行」，以智能合約控制相關穩定幣供給。例如，當穩定幣價格低於掛鈎價格時，智能合約會將一定比例的穩定幣回收或注銷，以調節供給，維持市場價格回升；若穩定幣價格高於掛鈎價格時，智能合約會擴大市場供應，令市場價格降低。

●美證交會向BUSD開刀

本月，SEC向BUSD開刀。BUSD的發行商Paxos收到SEC的Wells通知指，擬建議採取行動，又指BUSD是一種證券，Paxos應根據聯邦證券法註冊BUSD發行。對此，Paxos表明反對，但將按照紐約州金融服務局(NYDFS)的指示先行停止鑄造新的BUSD。消息引發BUSD遭大規模贖回，並對幣安及其儲備資產造成考驗。要知道，穩定幣的市值規模已逾1,800億美元，是加密生態系統支柱，這場監管風暴或將導致穩定幣市場向Tether及USDC等藍籌幣整合，Tether或成為大贏家，也可能促使DAI等去中心化穩定幣興起，以抵制審查制度。

下期再跟大家講講穩定幣的優點與缺點，以及行內人士提倡的5大投資法則。