葉尚志：股神完成過半減持　比亞迪200元以下逐步買

港股下探至預期的下放目標範圍19,600至20,800點的下限後，表現有先回穩的狀態，人大政協兩會的召開，是市場目前的觀察焦點，但市場對於美聯儲加息預期升溫，卻是影響的外圍因素。走勢上，恒指是有先回穩的機會，但是在仍受制於中短期反彈阻力區21,200至21,600點的情況下，恒指於1月27日在22,700點已階段性見頂的格局發展未可改觀，要注意中短期後市仍將以調整狀態為發展主流。

另一方面，股神巴菲特減持比亞迪股份的行動已完成了一半，雖然目前仍持有1.3億股H股待沽，但估計對股價所構成的壓力已可近乎完全消除。建議可於200港元以下逐步買入，目標看260元，止蝕可定在170元。

第一上海首席策略師葉尚志