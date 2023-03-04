葉尚志：股神完成過半減持 比亞迪200元以下逐步買
2023年03月04日 21:15
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港股下探至預期的下放目標範圍19,600至20,800點的下限後，表現有先回穩的狀態，人大政協兩會的召開，是市場目前的觀察焦點，但市場對於美聯儲加息預期升溫，卻是影響的外圍因素。走勢上，恒指是有先回穩的機會，但是在仍受制於中短期反彈阻力區21,200至21,600點的情況下，恒指於1月27日在22,700點已階段性見頂的格局發展未可改觀，要注意中短期後市仍將以調整狀態為發展主流。
比亞迪股份(01211)在2月份展開了下跌調整走勢，但總體向好發展未有受到破壞，建議可以關注股價進一步回整時的配置吸納機會。事實上，由今年初特斯拉帶頭減價起，整個電動車製造行業都受到不同程度的打擊影響。然而，比亞迪股份作為行業龍頭，包括已達到量產規模、自己擁有比較齊全的產業鏈等等，相信都能有效降低成本來抵銷來自減價所帶來的潛在壓力。
另一方面，股神巴菲特減持比亞迪股份的行動已完成了一半，雖然目前仍持有1.3億股H股待沽，但估計對股價所構成的壓力已可近乎完全消除。建議可於200港元以下逐步買入，目標看260元，止蝕可定在170元。
第一上海首席策略師葉尚志