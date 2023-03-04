鄺紫珊：把握契機　迎牛市重臨

美國聯儲局加息步伐持續，推升美國國債孳息率，而股市整體氛圍也受影響。回顧過去一星期的全球市場資金流向，由於預期通脹可能會持續高企，受加息憂慮及地緣政治影響，美國及歐洲多個股市都呈現資金淨流出，其餘地區股市則出現資金淨流入。

聯儲局最近的會議紀錄已暗示，將可能傾向持續加息壓抑通脹，加上就業市場表現較預期強，以及地緣政治因素，市場對加息的擔憂也隨之上升。美國10年期國債孳息率上升下，美股、歐股及MSCI亞洲不含日本等指數近期表現都相對受壓。

事實上，雖然通脹有可能持續，但觀乎市場基本面已有明顯改善，整體通脹也較最高水平回落，加上美國消費強勁及中國經濟重啟等正面因素，經濟「硬着陸」的機會率有所降低，國際貨幣基金組織(IMF)已將今年全球經濟增長預測上調至2.9%。

美國1月消費物價指數(CPI)按年增速降至6.4%，已連續7個月下降，主因商品及食品價格回落。隨着各國央行積極加息，加上能源價格下跌，今年通脹有望繼續下行，預期第二季後，能源價格進一步下跌，帶動通脹回落。

不過，投資者要注意，通脹雖趨緩，但美國近期包括非農就業數據仍強勁，恐怕聯儲局短期仍較難放鬆政策。縱加息周期接近尾聲，但高利率仍將維持一段時間，故對企業營運及盈利前景，以至民眾消費將有一定影響。

同時，多間美國大型企業已展開裁員計劃，預示企業未來仍要經歷一段高息環境的艱辛期，企業裁員重整開支是最直接的考慮。不過，投資者也不用過分悲觀，現時股市已經歷大幅調整，相信最壞情況已過，在此段跌浪過後，將會是一個不錯的部署牛市重臨契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊