曜熊理財：歐洲基金難以樂觀

雖然實施了幾十年來最激進的貨幣緊縮政策，但美國通脹沒有減弱迹象，預期利率需要進一步上升，並在高位之後維持不變直至進入明年，利率估計會停留在5%以上。

緊縮政策將得以傳導至整個經濟，最終使總供應和總需求達到更好的平衡，從而降低通脹。由於經濟數據強勁，美聯儲到年中會加息至高於先前預期的水平，且在今年下半年減息的可能性下降。

與美國一樣，歐元區基本物價壓力依然很高，通脹率僅可能緩慢回撤，今年在德國料達到6至7%。德國央行行長支持更快扭轉歐洲央行的購債操作，以幫助應對通脹，同時在本月的加息計劃之外，也有可能進一步大幅加息。

歐洲的能源體系正面臨着一場空前危機。歐洲各國政府已開始實施一系列政策應對措施，不過，這些措施不能解決問題。俄烏戰爭加劇，俄羅斯輸送到歐洲的天然氣下降了80%以上，能源價格飆升，企業及生活成本上漲難以控制。

有一點很明確，歐洲3月還會加息，之後再進一步大幅加息甚至也可能是必要的。俄烏衝突正在給歐洲經濟造成愈來愈大的損失，通脹將繼續上升，歐洲基金前景難以樂觀。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉