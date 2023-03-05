郭家耀：豐盛生活服務進一步增強內地市場份額

集團截至2022年12月31日止6個月業績，收入37.12億元，按年增長10.8%；股東應佔溢利2.8億元，按年增長17.2%。期內股東應佔溢利增加主要由於清潔、保險及機電工程業務表現強勁及政府補助增加，部分被來自綜合生活服務分部保安護衞及活動服務業務的毛利貢獻減少(主要反映其較高勞動成本)，及企業融資成本增加的影響所抵銷。期內毛利由2021年同期的4.96億元增7.8%至5.35億元，整體毛利率由14.8%下跌至14.4%，主要由於保安護衞及活動服務業務的勞動人員成本增加以及新冠病毒相關政府補助減少。

收入分布方面，綜合生活服務與機電工程服務是主要收入來源，共佔達9成的收入，兩大業務在業績期內均錄得穩健的增長，當中豐盛生活服務營收表現較為理想。分地區來看，94%收入為香港地區，其餘則為中國內地及澳門。集團的綜合生活服務涵蓋廣泛建築及設施，包括會所、國際展覽及活動中心、機場附屬樓、購物商場、醫院、政府診所及樓宇以及住宅及商業物業。而機電工程服務涵蓋各類型政府建築物及大學、醫院及機場設施，其中有不少大型項目，如將軍澳入境事務處總部、赤鱲角航太城商業發展項目、觀塘及啟德發展區的住宅發展項目等。

再看集團旗下物業及設施管理服務業務(包括富城、國際物業管理及僑樂)(統稱「物業及設施管理集團」)，是為客戶提供最全面及度身訂造的專業管理服務。而國際物業管理則主要為中小型住宅及商用物業(包括核心商業區的商業樓宇)提供物業管理服務。期內，物業及設施管理集團提交19份服務合約標書(每份服務合約的合約金額不少於100萬元)，總投標金額爲3.32億元，連同過往月份提交的標書，獲授12份服務合約(每份服務合約的合約淨額不少於100萬元)，總合約金額爲1.43億元。該12份服務合約其中一份爲生態園的大型服務合約(合約淨額不少於2,000萬元)。於2022年12月31日，物業及設施管理服務分部的合約金額合計總值爲20.35億元，而未完成合約總額爲11.23億元。

展望未來，集團多方面業務發展良好，且在鞏固香港市場的同時，進一步增強內地市場份額，前景可期，值得跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)