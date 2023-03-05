陳樂怡：受惠旅遊業復甦　中國中免目標價240元

內地2月製造業及服務業採購經理指數(PMI)均勝預期，提振市場對於內地經濟復甦的信心，帶動人民幣反彈。短期大市再上空間則視乎兩會消息能否為市場帶來驚喜，如經濟增長目標以及新領導班子。基於內地經濟開始恢復，重磅政策的急切性不高。另外，投資者宜留意美國將公布2月非農就業報告，倘若再超預期，或會進一步推升利率峰值預測。預期恒指支持位見於19,600點。

內地「五一」假期內地遊訂單量提前搶訂，攜程平台數據顯示，「五一」遊預訂已經逐見起色。截至2月28日，預訂今年「五一」假期內地整體旅遊訂單量已較去年同期的訂單量增長150%。同程旅行數據顯示，最近30日，「五一」相關產品的用戶搜索量增長50.34%；「五一」相關旅行產品預訂周期較去年提前，其中，選擇提前兩個月預訂「五一」期間酒店的用戶較去年同期增長22%。

內地境內遊加快恢復。去哪兒數據顯示，大理、麗江、廈門、三亞等熱門旅遊目的地，機票、酒店預訂量增長明顯。中國中免為國內最大免稅店營運商，將可受惠於內地經濟重啟，以至旅遊業復甦。近期島內營運商零售折扣收窄，公司折扣率少於20%，競爭格局趨穩，有助毛利率改善。而股價近期調整已反映2022年第4季業績遜市場預期因素，投資者可趁機收集，目標價240元，止蝕價180元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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